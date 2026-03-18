Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren.
Döbbenetes beismerés Zelenszkijtől: az iráni háború miatt veszélybe kerülhet Ukrajna védelme
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott exkluzív interjúban arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna rakétahiánnyal fog szembesülni a közel-keleti háború miatt. Eközben az orosz–ukrán béketárgyalások folyamatosan későbbi időpontra halasztódnak - írta meg a BBC.
Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin számára kifejezetten előnyös az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti elhúzódó konfliktus. Ez a helyzet ugyanis kimeríti az amerikai készleteket, tovább terheli a légvédelmi gyártókapacitásokat, és felhajtja az energiaárakat. "Putyin számára egy hosszú iráni háború egyértelmű nyereség" - fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, hogy mindez közvetlenül Ukrajna erőforrásainak kimerüléséhez vezet.
Az ukrán elnök konkrét számokkal is alátámasztotta aggodalmait. Elmondta, hogy az Egyesült Államok havonta 60-65 Patriot rakétát gyárt, ami éves szinten mintegy 700-800 darabot jelent. A közel-keleti háborúnak csak az első napján 803 rakétát használtak fel. Zelenszkij kijelentette, hogy a Patriot rakéták hiánya "egyértelmű" hogy be fog következni, ami komoly kihívás elé állítja majd Ukrajnát.
Az államfő Donald Trump szerepére is kitért. Elmondása szerint az amerikai elnök közvetítőként, és nem valamelyik fél szövetségeseként kíván fellépni az orosz–ukrán háborúban. Zelenszkij úgy véli, hogy Trump és tanácsadói tudatosan a Putyinnal való szoros párbeszéd stratégiáját választották. Céljuk az, hogy "ne irritálják" az orosz elnököt.
Zelenszkij a nyugati szövetségesek egységének fontosságát is hangsúlyozta. Arra szólította fel Trumpot és Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy találkozzanak, és alakítsanak ki egy közös álláspontot. Ez azért is aktuális, mivel Trump a napokban ismét bírálta Starmert, többek között kifogásolta a brit kormány visszafogott katonai szerepvállalását a közel-keleti konfliktusban. A Downing Street ugyanakkor kitart amellett, hogy nem hagyja magát belerántani egy szélesebb körű háborúba.
Zelenszkij kedden Londonban tárgyalt Starmerrel, majd felszólalt a brit parlamentben. Beszédében az orosz és az iráni rezsimet "a gyűlölet testvéreinek" nevezte. Hangsúlyozta továbbá, hogy a gyűlöletre épülő rendszerek nem győzhetnek. A hallgatóság soraiban jelen volt többek között Starmer, Mark Rutte NATO-főtitkár és John Healey brit védelmi miniszter is. Az ukrán elnök európai körútja részeként a hét folyamán Madridba is ellátogat.
