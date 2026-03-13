Sorsdöntő csúcs veszi kezdetét: Volodimir Zelenszkij is felszólal, brutális nyomás alá kerülhet Oroszország

Az Oroszországra gyakorolt nyomás fenntartása, a közel-keleti konfliktusok kezelése, valamint Európa védelmi és gazdasági megerősítése áll a március 19-i brüsszeli uniós csúcstalálkozó fókuszában. António Costa, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében ezen kulcsfontosságú területek megvitatását tűzte napirendre.

Az egynapos tanácskozás kiemelt témája az ukrajnai háború. Costa hangsúlyozta, hogy mindaddig fenn kell tartani az Oroszországra nehezedő nyomást, amíg az érdemi béketárgyalások meg nem kezdődnek. Az ülés elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszédet mond. A tagállamok vezetői ezt követően várhatóan megerősítik elkötelezettségüket az orosz agresszióval szemben védekező, igazságos békére törekvő Ukrajna iránt.

A Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció, különösen az Irán körüli feszültség, már Európában is érezteti negatív hatásait az energiaárak és az energiabiztonság terén. A vezetők megvitatják, hogy milyen eszközökkel védhető meg a lakosság és a vállalati szektor, miközben elősegítik a régió stabilizálását is. A Gázában, Libanonban és Ciszjordániában kialakult válságos helyzetről egy munkaebéd keretében egyeztetnek António Guterres ENSZ-főtitkárral. Ennek során megerősítik a multilaterális világrend védelme melletti kiállásukat.

A jelenlegi geopolitikai helyzet rávilágít az európai védelmi felkészültség és a védelmi ipar fejlesztésének fontosságára is. Mindez elengedhetetlen az Európai Unió stratégiai autonómiájához. Szó esik továbbá a migráció kérdéséről is. A közel-keleti feszültségek egyértelművé teszik, hogy mielőbbi előrelépésre van szükség az uniós Menekültügyi és Migrációs Paktum végrehajtásában.

Végül napirendre kerül az Európai Unió gazdasági versenyképessége is. A legutóbbi csúcson elfogadott "Egy Európa, egy piac" program továbbfejlesztése a cél, amely ellenállóbbá teheti a kontinenst a jövőbeli válságokkal szemben. A tervek megvalósításához szorosan kapcsolódik a 2028 és 2034 közötti Többéves Pénzügyi Keret. Erről szintén egyeztetéseket folytatnak majd az állam- és kormányfők.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA