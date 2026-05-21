2026. május 21. csütörtök Konstantin
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Kremlre a Patriarshij-hídról.
Világ

Leleplezték az orosz vezetés titkos tervét: hamarosan olyat lépnek, ami tömegeknél verheti ki a biztosítékot

Pénzcentrum
2026. május 21. 18:12

Az orosz hatóságok a független üzenetküldő alkalmazások és az internet-hozzáférés módszeres korlátozásával készítik fel a lakosságot a Kreml közelgő, rendkívül népszerűtlen döntéseire – állítja Kirilo Budanov ukrán vezető.

A moszkvai vezetés tisztában van azzal, hogy az ellenőrizetlen információs tér komoly akadályt jelenthet tervei megvalósításában. A nem állami kézben lévő kommunikációs csatornák felszámolásával az a céljuk, hogy az orosz állampolgárok ismét elsősorban a televízióból tájékozódjanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A képernyőkön keresztül ugyanis a hatalom a leghatékonyabban és zavartalanul közvetítheti saját narratíváját. Ezzel a lépéssel próbálják tompítani a jövőbeli, várhatóan széles körű elégedetlenséget kiváltó intézkedések társadalmi visszhangját.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár Budanov nem részletezte, hogy pontosan milyen lépésekre készül az orosz vezetés, más ukrán tisztségviselők korábban egy esetleges általános oroszországi mozgósításról beszéltek. Ennek a forgatókönyvnek azonban egyelőre nincsenek kézzelfogható jelei.
Címlapkép: Getty Images
#internet #televízió #ukrajna #oroszország #világ #média #alkalmazás #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #kreml

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
16 perce
Oroszországból lassan Észak-Korea lesz. Vasfüggönyt a határára!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:55
18:46
18:36
18:28
18:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 18:36
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet a miniszter
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 17:57
Kvíz: 30 éves a Mission: Impossible! Kifognak rajtad a filmtörténelem lehetetlen küldetései?
Agrárszektor  |  2026. május 21. 18:31
Súlyos járványt titkolhat Oroszország? Sokan már gyanakodnak