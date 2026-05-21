Leleplezték az orosz vezetés titkos tervét: hamarosan olyat lépnek, ami tömegeknél verheti ki a biztosítékot

Az orosz hatóságok a független üzenetküldő alkalmazások és az internet-hozzáférés módszeres korlátozásával készítik fel a lakosságot a Kreml közelgő, rendkívül népszerűtlen döntéseire – állítja Kirilo Budanov ukrán vezető.

A moszkvai vezetés tisztában van azzal, hogy az ellenőrizetlen információs tér komoly akadályt jelenthet tervei megvalósításában. A nem állami kézben lévő kommunikációs csatornák felszámolásával az a céljuk, hogy az orosz állampolgárok ismét elsősorban a televízióból tájékozódjanak.

A képernyőkön keresztül ugyanis a hatalom a leghatékonyabban és zavartalanul közvetítheti saját narratíváját. Ezzel a lépéssel próbálják tompítani a jövőbeli, várhatóan széles körű elégedetlenséget kiváltó intézkedések társadalmi visszhangját.

Bár Budanov nem részletezte, hogy pontosan milyen lépésekre készül az orosz vezetés, más ukrán tisztségviselők korábban egy esetleges általános oroszországi mozgósításról beszéltek. Ennek a forgatókönyvnek azonban egyelőre nincsenek kézzelfogható jelei.