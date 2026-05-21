2026. május 21. csütörtök Konstantin
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajgáz-feldolgozó üzem csővezeték szelepekkel
Világ

Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot

Pénzcentrum
2026. május 21. 18:46

Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére. A 2027-re tervezett beruházás megduplázza az ország szállítási kapacitását. Ez elengedhetetlen a válság enyhítéséhez, amely már eddig is hatalmas mennyiségű olajat vont ki a globális piacról - tudósított a Portfolio.

Ahmed al-Dzsáber, az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) vezérigazgatója bejelentette, hogy a második elkerülő csővezetékük építése már ötvenszázalékos készültségi szinten áll. A fejlesztés révén a vállalat megduplázza exportkapacitását. A szállítmányok a szoroson túl fekvő fudzsairai kikötőn keresztül érik majd el az Ománi-öblöt. A projektet az iráni konfliktus miatt jelentősen felgyorsították, így az új hálózat várhatóan 2027-ben állhat üzembe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beruházás sürgősségét az indokolja, hogy Irán március eleje óta blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost. Ezzel megbénította az Emírségek és a térség más öbölállamainak kőolaj- és földgázkivitelét. Az ország jelenleg a már meglévő, napi 1,8 millió hordó maximális kapacitású fudzsairai vezetékre történő átirányítással próbálja menteni az export egy részét.

Kapcsolódó cikkeink:

A lezárás rendkívül súlyos nyomást gyakorol a világpiacra. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a blokád kezdete óta több mint egymilliárd hordó kőolaj esett ki a globális kínálatból. Ez a hiány ráadásul hetente további 100 millió hordóval növekszik. A helyzet kritikusságát jól mutatja a helyreállítás várható időtartama. Egy azonnali konfliktuslezárás esetén is legalább négy hónapra lenne szükség a szállítmányok 80 százalékos újraindításához, a teljes normalizálódás pedig legkorábban 2027 első felében várható.

Al-Dzsáber kiemelte, hogy a jelenlegi krízis nem csupán gazdasági probléma. Kifejezetten veszélyes precedenst teremtene, ha a világ elfogadná, hogy egyetlen ország túszul ejtsen egy kiemelt fontosságú tengeri kereskedelmi útvonalat.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #export #világ #földgáz #irán #geopolitika #energiaválság #kőolaj #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:55
18:46
18:36
18:28
18:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 18:36
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet a miniszter
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 17:57
Kvíz: 30 éves a Mission: Impossible! Kifognak rajtad a filmtörténelem lehetetlen küldetései?
Agrárszektor  |  2026. május 21. 18:31
Súlyos járványt titkolhat Oroszország? Sokan már gyanakodnak