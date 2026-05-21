Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot

Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére. A 2027-re tervezett beruházás megduplázza az ország szállítási kapacitását. Ez elengedhetetlen a válság enyhítéséhez, amely már eddig is hatalmas mennyiségű olajat vont ki a globális piacról - tudósított a Portfolio.

Ahmed al-Dzsáber, az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) vezérigazgatója bejelentette, hogy a második elkerülő csővezetékük építése már ötvenszázalékos készültségi szinten áll. A fejlesztés révén a vállalat megduplázza exportkapacitását. A szállítmányok a szoroson túl fekvő fudzsairai kikötőn keresztül érik majd el az Ománi-öblöt. A projektet az iráni konfliktus miatt jelentősen felgyorsították, így az új hálózat várhatóan 2027-ben állhat üzembe.

A beruházás sürgősségét az indokolja, hogy Irán március eleje óta blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost. Ezzel megbénította az Emírségek és a térség más öbölállamainak kőolaj- és földgázkivitelét. Az ország jelenleg a már meglévő, napi 1,8 millió hordó maximális kapacitású fudzsairai vezetékre történő átirányítással próbálja menteni az export egy részét.

A lezárás rendkívül súlyos nyomást gyakorol a világpiacra. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a blokád kezdete óta több mint egymilliárd hordó kőolaj esett ki a globális kínálatból. Ez a hiány ráadásul hetente további 100 millió hordóval növekszik. A helyzet kritikusságát jól mutatja a helyreállítás várható időtartama. Egy azonnali konfliktuslezárás esetén is legalább négy hónapra lenne szükség a szállítmányok 80 százalékos újraindításához, a teljes normalizálódás pedig legkorábban 2027 első felében várható.

Al-Dzsáber kiemelte, hogy a jelenlegi krízis nem csupán gazdasági probléma. Kifejezetten veszélyes precedenst teremtene, ha a világ elfogadná, hogy egyetlen ország túszul ejtsen egy kiemelt fontosságú tengeri kereskedelmi útvonalat.