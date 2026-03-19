Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására. A dokumentum lépésről lépésre vázolja fel a régió biztonsági, gazdasági és társadalmi újraegyesítését. Ez a folyamat elengedhetetlen feltétele az ország nyugati integrációjának.
A rendszerváltás utáni polgárháborúban kiszakadt, lényegében teljes egészében Moszkvától függő Transznisztria helyzete évtizedek óta megoldatlan. Kisinyov most a békés rendezés mellett döntött. Az új stratégia legfőbb alapelve Moldova 1990-es határainak és területi szuverenitásának helyreállítása. Mindez szoros összhangban áll az ország európai uniós törekvéseivel - írja a Militarnyi.
A tervezet komoly szerepet szán a nemzetközi közösségnek. Egy újonnan felállítandó polgári misszió felelne a biztonsági felügyeletért és a szakadár fegyveres erők fokozatos leszereléséért. Eközben a moldovai állam lépésenként venné vissza az ellenőrzést a terület felett.
Ezzel párhuzamosan elindítanák a gazdasági reintegrációt is. Ennek keretében közös adó-, vám- és kereskedelmi szabályokat vezetnének be. A folyamatot egy nemzetközi támogatásokból finanszírozott, speciális konvergenciaalap segítené.
A társadalmi újraegyesítés részeként a régió lakói megkapnák a moldovai állampolgárságot. A szakadár vezetés tagjainak eközben amnesztiát kínálnának. A helyzet rendezése geopolitikai szempontból is sürgető. Oroszország régóta a térség destabilizálására használja a de facto független államalakulatot. Transznisztria gazdasági helyzete azonban az orosz-ukrán háború kitörése óta drasztikusan romlott. Bár Kijev korábban a katonai beavatkozást is mérlegelte, Moldova ezt határozottan elutasította. A terület békés visszaintegrálása az egyetlen módja annak, hogy elháruljon az ország EU- és NATO-csatlakozásának legfőbb akadálya.
