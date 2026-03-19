A Moldovai Köztársaság parlamentjének külső épülete a Nagy István körúton, korábbi nevén Lenin körúton, Chisinau városában, más néven Kisinyovban, a Moldovai Köztársaság fővárosában.
Világ

Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet

Pénzcentrum
2026. március 19. 10:51

A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására. A dokumentum lépésről lépésre vázolja fel a régió biztonsági, gazdasági és társadalmi újraegyesítését. Ez a folyamat elengedhetetlen feltétele az ország nyugati integrációjának.

A rendszerváltás utáni polgárháborúban kiszakadt, lényegében teljes egészében Moszkvától függő Transznisztria helyzete évtizedek óta megoldatlan. Kisinyov most a békés rendezés mellett döntött. Az új stratégia legfőbb alapelve Moldova 1990-es határainak és területi szuverenitásának helyreállítása. Mindez szoros összhangban áll az ország európai uniós törekvéseivel - írja a Militarnyi. 

A tervezet komoly szerepet szán a nemzetközi közösségnek. Egy újonnan felállítandó polgári misszió felelne a biztonsági felügyeletért és a szakadár fegyveres erők fokozatos leszereléséért. Eközben a moldovai állam lépésenként venné vissza az ellenőrzést a terület felett.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezzel párhuzamosan elindítanák a gazdasági reintegrációt is. Ennek keretében közös adó-, vám- és kereskedelmi szabályokat vezetnének be. A folyamatot egy nemzetközi támogatásokból finanszírozott, speciális konvergenciaalap segítené.

A társadalmi újraegyesítés részeként a régió lakói megkapnák a moldovai állampolgárságot. A szakadár vezetés tagjainak eközben amnesztiát kínálnának. A helyzet rendezése geopolitikai szempontból is sürgető. Oroszország régóta a térség destabilizálására használja a de facto független államalakulatot. Transznisztria gazdasági helyzete azonban az orosz-ukrán háború kitörése óta drasztikusan romlott. Bár Kijev korábban a katonai beavatkozást is mérlegelte, Moldova ezt határozottan elutasította. A terület békés visszaintegrálása az egyetlen módja annak, hogy elháruljon az ország EU- és NATO-csatlakozásának legfőbb akadálya.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #konfliktus #geopolitika #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:51
10:44
10:42
10:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
3
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
4
6 napja
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
5
1 hete
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
