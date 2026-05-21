Riadókészültség: pattanásig feszült a helyzet az orosz határon a váratlan égi fenyegetés miatt

Riadókészültséget rendelt el a lett hadsereg, miután legalább egy azonosítatlan drónt észleltek az ország légterében. Az Európai Bizottság elnöke Oroszországot és Fehéroroszországot tette felelőssé a balti államokat érő, az ott élők biztonságát fenyegető egyre gyakoribb incidensekért - számolt be az euronews.

A lett Nemzeti Fegyveres Erők (NBS) figyelmeztetést adott ki a lakosságnak, miután megerősítették egy pilóta nélküli légi jármű jelenlétét az ország keleti régióiban (Ludza, Krāslava, Rēzekne és Augšdaugava térségében). A légtérvédelem megerősítése érdekében a hadsereg további egységeket vezényelt a keleti határvidékre.

A hatóságok felszólították az érintett területeken élőket, hogy keressenek menedéket zárt térben. Kérték, hogy csukják be a nyílászárókat, és a nagyobb biztonság érdekében maradjanak távol a külső falaktól. Felhívták a figyelmet arra is: aki gyanús, alacsonyan szálló tárgyat lát, semmiképp se közelítse meg, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

A lettországi esetet megelőzően szerdán a litván főváros, Vilnius repülőterét is ideiglenesen le kellett zárni egy gyanús drón miatt. A litván védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Belarusz felől érkező eszközt a határ közelében észlelték. A fenyegetés azonosítására a NATO vadászgépeit is riasztották.

Az incidensekre reagálva Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke teljesen elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország részéről a balti államokat érő fenyegetéseket. Hangsúlyozta, hogy a keleti szárnyon élők életét és biztonságát veszélyeztető drónokért közvetlenül Oroszország és Fehéroroszország viseli a felelősséget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.