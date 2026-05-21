A német kancellár az uniós vezetőknek küldött levelében azt javasolta, hogy Ukrajna "társult tagként" csatlakozzon az Európai Unióhoz, mielőtt teljes jogú taggá válna.
Riadókészültség: pattanásig feszült a helyzet az orosz határon a váratlan égi fenyegetés miatt
Riadókészültséget rendelt el a lett hadsereg, miután legalább egy azonosítatlan drónt észleltek az ország légterében. Az Európai Bizottság elnöke Oroszországot és Fehéroroszországot tette felelőssé a balti államokat érő, az ott élők biztonságát fenyegető egyre gyakoribb incidensekért - számolt be az euronews.
A lett Nemzeti Fegyveres Erők (NBS) figyelmeztetést adott ki a lakosságnak, miután megerősítették egy pilóta nélküli légi jármű jelenlétét az ország keleti régióiban (Ludza, Krāslava, Rēzekne és Augšdaugava térségében). A légtérvédelem megerősítése érdekében a hadsereg további egységeket vezényelt a keleti határvidékre.
A hatóságok felszólították az érintett területeken élőket, hogy keressenek menedéket zárt térben. Kérték, hogy csukják be a nyílászárókat, és a nagyobb biztonság érdekében maradjanak távol a külső falaktól. Felhívták a figyelmet arra is: aki gyanús, alacsonyan szálló tárgyat lát, semmiképp se közelítse meg, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót.
A lettországi esetet megelőzően szerdán a litván főváros, Vilnius repülőterét is ideiglenesen le kellett zárni egy gyanús drón miatt. A litván védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Belarusz felől érkező eszközt a határ közelében észlelték. A fenyegetés azonosítására a NATO vadászgépeit is riasztották.
Az incidensekre reagálva Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke teljesen elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország részéről a balti államokat érő fenyegetéseket. Hangsúlyozta, hogy a keleti szárnyon élők életét és biztonságát veszélyeztető drónokért közvetlenül Oroszország és Fehéroroszország viseli a felelősséget.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett
A lépést még Trump szövetségesei közül is többen bírálják.
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek.
Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.
Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt
Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Az ársapka helyett valódi embargót javasolnak, amelyet másodlagos szankciókkal egészítenének ki azon országok ellen, amelyek továbbra is vásárolnak orosz kőolajat.
Vörös kódot hirdetett az európai tagállam: megelégelték az orosz provokációt, aktiválta a NATO a légvédelmi rendszerét
A vilniusi repülőtér ideiglenesen felfüggesztette a légi forgalmat, a litván parlamentben pedig megszólaltak a szirénák.
Hosszú egyeztetés után dűlőre jutottak az uniós döntéshozók az USA-val kötött vámmegállapodás részleteiről.
Elképesztő húzásra készültek a színfalak mögött: Trumpék saját esküdt ellenségüket tették volna meg Irán új vezetőjévé
A volt iráni elnök állítólag eltűnt, miután egy izraeli légicsapás során megsebesült Teheránban.
A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével.
A legrosszabbra készül a közel-keleti állam: a romok alól húzták elő a fegyvereket, hiába volt minden korábbi csapás
A perzsa állam a fegyverszünet alatt sem tétlenkedett, a föld alól is előszedtek újabb rakétákat és drónokat- ezt állítja legalábbis az amerikai hírszerzés.
Az ukrán elnök azt szeretné, ha mihamarabb rendbe jönnánek a két ország között fennálló diplomáciai kapcsolatok.
Nagy-Britannia nem számíthat arra, hogy korábbi különleges feltételeivel térhet vissza az Európai Unióba: erre a Brexit-tárgyalások egykori résztvevői figyelmeztetnek.
Az olasz kormány meghosszabbítja az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus miatt megugrott energiaárak gazdasági hatásait.
Donald Trump amerikai elnök az Öböl menti arab államok kérésére elhalasztott egy keddre tervezett, Irán elleni katonai támadást.
Mesés fizetéssel csábítja Oroszország a külföldi harcosokat: ebből az országból tömegével menekülnek a frontra a szegénység elől
Oroszország magas fizetéssel, egyszeri juttatásokkal és állampolgárság ígéretével toboroz jemeni harcosokat az ukrajnai háborúba.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Tényleg létezik a világon „legbiztonságosabb város”? És ha igen, hogyan lehet ezt egyáltalán mérni? Megmutatjuk!
Több nagy horderejű ügyben döntött a kormány: az uniós pénzek és az azbesztszennyezés is terítékre került
Második kormányülését tartotta hétfőn a Tisza-kormány, melynek döntéseiről sajtótájékoztatón számoltak be.
Kiszivárgott az Egyesült Államok új javaslata: váratlan engedményt tehetnek a fenyegető olajválság árnyékában
Az amerikai–iráni tárgyalások egyre feszültebbek: Donald Trump elnök újabb fenyegetést intézett Teheránhoz.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít