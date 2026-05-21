Military combat drone UAV launching missiles
Világ

Riadókészültség: pattanásig feszült a helyzet az orosz határon a váratlan égi fenyegetés miatt

Pénzcentrum
2026. május 21. 14:16

Riadókészültséget rendelt el a lett hadsereg, miután legalább egy azonosítatlan drónt észleltek az ország légterében. Az Európai Bizottság elnöke Oroszországot és Fehéroroszországot tette felelőssé a balti államokat érő, az ott élők biztonságát fenyegető egyre gyakoribb incidensekért - számolt be az euronews.

A lett Nemzeti Fegyveres Erők (NBS) figyelmeztetést adott ki a lakosságnak, miután megerősítették egy pilóta nélküli légi jármű jelenlétét az ország keleti régióiban (Ludza, Krāslava, Rēzekne és Augšdaugava térségében). A légtérvédelem megerősítése érdekében a hadsereg további egységeket vezényelt a keleti határvidékre.

A hatóságok felszólították az érintett területeken élőket, hogy keressenek menedéket zárt térben. Kérték, hogy csukják be a nyílászárókat, és a nagyobb biztonság érdekében maradjanak távol a külső falaktól. Felhívták a figyelmet arra is: aki gyanús, alacsonyan szálló tárgyat lát, semmiképp se közelítse meg, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

A lettországi esetet megelőzően szerdán a litván főváros, Vilnius repülőterét is ideiglenesen le kellett zárni egy gyanús drón miatt. A litván védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Belarusz felől érkező eszközt a határ közelében észlelték. A fenyegetés azonosítására a NATO vadászgépeit is riasztották.

Az incidensekre reagálva Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke teljesen elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország részéről a balti államokat érő fenyegetéseket. Hangsúlyozta, hogy a keleti szárnyon élők életét és biztonságát veszélyeztető drónokért közvetlenül Oroszország és Fehéroroszország viseli a felelősséget.

Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

