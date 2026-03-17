Váratlan alkut kötött Zelenszkij a britekkel: ez a filléres trükk törhet borsot Oroszország orra alá

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Londonba látogatott. A brit fővárosban Keir Starmer miniszterelnökkel egy új védelmi partnerségről állapodott meg, amelynek középpontjában az olcsó támadó drónok elleni védekezés áll - írta a BBC.

A Downing Street közleménye szerint a megállapodás az ukrán harctéri tapasztalatokat és a brit ipari hátteret ötvözi. Céljuk a drónok és egyéb védelmi eszközök gyártásának, illetve szállításának fellendítése. A két ország a nemzetközi biztonság erősítése érdekében a védelmi együttműködést harmadik országokra is ki kívánja terjeszteni. Nagy-Britannia emellett 500 ezer fontot biztosít egy kijevi mesterséges intelligencia kiválósági központ létrehozására.

A találkozóra olyan időszakban kerül sor, amikor az amerikai-izraeli háború Iránnal már harmadik hete tart. Donald Trump amerikai elnök az utóbbi időben többször is bírálta az Egyesült Királyságot és más szövetségeseket a konfliktusra adott válaszlépéseik miatt. Mindeközben az emelkedő olajárak Oroszország háborús gépezetét táplálják, a nyugati szövetségesek figyelmét pedig megosztja a közel-keleti helyzet.

Keir Starmer hangsúlyozta, hogy a drónok, az elektronikai hadviselés és a gyors harctéri innováció mára a nemzet- és gazdaságbiztonság központi elemévé vált. Ezt a folyamatot a közel-keleti konfliktus csak tovább erősítette. "A védelmi partnerségek elmélyítésével egyrészt Ukrajna védekezőképességét erősítjük Oroszország brutális támadásaival szemben, másrészt a jövő fenyegetéseire is felkészítjük Nagy-Britanniát és szövetségeseinket" - fogalmazott a miniszterelnök.

Volodimir Zelenszkij jelenleg európai körutat tesz, hogy fenntartsa a szövetségesek támogatását, és megakadályozza az immár negyedik éve tartó orosz-ukrán háború háttérbe szorulását. Hétfő esti beszédében kijelentette, hogy a béke kulcsa az Oroszországra nehezedő nyomás fokozása. Az ukrán elnök szerint országa "a világon a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik a támadó drónok elleni védekezésben". Ukrajna jelenleg is olcsó, tömeggyártásban készülő elfogó drónokkal védi légterét az orosz támadásokkal szemben.

A múlt héten ukrán katonai szakértők Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is kiutaztak. Céljuk az volt, hogy segítséget nyújtsanak ezeknek az országoknak az Irán felől érkező drónok elhárításában.