2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. április 4.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. ápril
Világ

Netanjahu nyíltan nekiment saját miniszterének: ez a megalázó felvétel kiverte a biztosítékot a világban

Pénzcentrum
2026. május 21. 15:14

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét, Itamar Ben-Gvirt. A tárcavezető ugyanis megalázó videókat tett közzé a Gázai övezet blokádját áttörni próbáló, elfogott aktivistákról. A nemzetközi felháborodást kiváltó felvételekre reagálva a kormányfő hangsúlyozta, hogy a miniszter viselkedése ellentmond az izraeli értékeknek.

A szerdán nyilvánosságra hozott felvételeken a miniszter a mintegy 430 őrizetbe vett aktivista között sétál. A fogvatartottak hátrakötözött kézzel, fejüket a padlóhoz szorítva térdelnek egy hajó fedélzetén és egy ideiglenes fogdában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Üdvözöljük Izraelben, itt mi vagyunk az urak" – mondja Ben-Gvir az egyik videón, egy hatalmas izraeli zászlót lobogtatva. Amikor az egyik megbilincselt fogoly "Szabad Palesztinát!" kiáltással próbál tiltakozni, a biztonsági erők azonnal a földre teperik.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy másik felvételen a tárcavezető gúnyosan megjegyzi, hogy az aktivisták nagy hősként érkeztek, de "nézzék meg őket most". Ben-Gvir egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy engedélyezze a foglyok hosszú távú bebörtönzését.

Netanjahu hivatalos közleményben reagált a történtekre. Leszögezte ugyan, hogy Izraelnek joga van feltartóztatni a Hamászt támogató provokatív hajókat, de egyértelművé tette: a miniszter fogvatartottakkal szembeni fellépése összeegyeztethetetlen az ország normáival és értékeivel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#nemzetközi #világ #konfliktus #izrael #külpolitika #háború #palesztina #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #benjamin netanjahu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:52
15:45
15:28
15:21
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 15:33
Berobban a nyár Magyarországra: ezt a hőséget nem láttuk jönni