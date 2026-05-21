Oroszország továbbra is kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amelyek újabb fenyegetést jelenthetnek az ukrán légierő számára.
Netanjahu nyíltan nekiment saját miniszterének: ez a megalázó felvétel kiverte a biztosítékot a világban
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét, Itamar Ben-Gvirt. A tárcavezető ugyanis megalázó videókat tett közzé a Gázai övezet blokádját áttörni próbáló, elfogott aktivistákról. A nemzetközi felháborodást kiváltó felvételekre reagálva a kormányfő hangsúlyozta, hogy a miniszter viselkedése ellentmond az izraeli értékeknek.
A szerdán nyilvánosságra hozott felvételeken a miniszter a mintegy 430 őrizetbe vett aktivista között sétál. A fogvatartottak hátrakötözött kézzel, fejüket a padlóhoz szorítva térdelnek egy hajó fedélzetén és egy ideiglenes fogdában.
„Üdvözöljük Izraelben, itt mi vagyunk az urak" – mondja Ben-Gvir az egyik videón, egy hatalmas izraeli zászlót lobogtatva. Amikor az egyik megbilincselt fogoly "Szabad Palesztinát!" kiáltással próbál tiltakozni, a biztonsági erők azonnal a földre teperik.
Egy másik felvételen a tárcavezető gúnyosan megjegyzi, hogy az aktivisták nagy hősként érkeztek, de "nézzék meg őket most". Ben-Gvir egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy engedélyezze a foglyok hosszú távú bebörtönzését.
Netanjahu hivatalos közleményben reagált a történtekre. Leszögezte ugyan, hogy Izraelnek joga van feltartóztatni a Hamászt támogató provokatív hajókat, de egyértelművé tette: a miniszter fogvatartottakkal szembeni fellépése összeegyeztethetetlen az ország normáival és értékeivel.
Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA
