Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Putyin nem titkolózik tovább: kiderült, pontosan mikor vetne be Oroszország atomfegyvert

2026. május 21. 18:55

Vlagyimir Putyin szerint a nukleáris fegyverek bevetése kizárólag végső, rendkívüli eszköz lehet Oroszország és Fehéroroszország nemzetbiztonságának védelmében. Az orosz elnök erről Aljakszandr Lukasenkával folytatott csütörtöki videokonferenciáján beszélt.

A megbeszélést az apropóból tartották, hogy az orosz és a fehérorosz hadsereg először hajtott végre közös gyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányításának területén.

Putyin azt mondta, hogy a növekvő nemzetközi feszültségek és az új biztonsági kockázatok miatt az orosz nukleáris triádnak továbbra is garantálnia kell Oroszország és Fehéroroszország szuverenitását, valamint fenn kell tartania a stratégiai elrettentést és a globális erőegyensúlyt.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva nem akar fegyverkezési versenybe bocsátkozni, ugyanakkor fontosnak nevezte a nukleáris erők harckészültségének fejlesztését. Kiemelte a nemrég tesztelt Szarmat interkontinentális rakétát is, amely szerinte képes áttörni minden jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszert.

Putyin bejelentette azt is, hogy az orosz és fehérorosz hadsereg 2027-ben újabb közös hadgyakorlatot tart Szövetségi Pajzs néven.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a május 19-én indult gyakorlat során nukleáris erők felkészítését és bevetését modellezik egy esetleges agresszió esetére. A manőverekben több mint 64 ezer katona, mintegy 7800 haditechnikai eszköz, több mint 200 rakétarendszer, 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vesz részt.

A minisztérium közlése szerint a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légi indítású szárnyas rakétákat is teszteltek. Oroszország egy Jarsz interkontinentális rakétát indított a pleszecki űrrepülőtérről Kamcsatka irányába, emellett Cirkon hiperszonikus rakétát és Szinyeva ballisztikus rakétát is kilőttek.

Fehérorosz katonák közben Iszkander-M rakétát indítottak a dél-oroszországi Kapusztyin Jar térségéből. Aljakszandr Lukasenka a videókapcsolaton keresztül azt mondta, hogy személyesen ellenőrizte a gyakorlat helyszíneit, és az orosz tábornokok elégedettek a közös együttműködéssel. A fehérorosz vezető hangsúlyozta, hogy országai senkire nem jelentenek fenyegetést, ugyanakkor készek megvédeni „közös hazájukat” Breszttől egészen Vlagyivosztokig.

A Fehéroroszországba telepített orosz nukleáris fegyverekről úgy fogalmazott: „ha már van valami a kezünkben, azt tudnunk kell használni”.

