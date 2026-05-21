Kína határozott nyomásgyakorlással reagált a fejleményekre.
Újabb fordulat az orosz–ukrán háborúban: nukleáris fegyvereket telepítettek Ukrajna szomszédjában, egyre nő a feszültség
Oroszország nukleáris fegyvereket telepített Fehéroroszországba egy jelenleg is zajló, nagyszabású közös hadgyakorlat keretében. Moszkva kiképzési és tesztelési célokra hivatkozik, Kijev azonban attól tart, hogy az orosz erők egy újabb front megnyitását készítik elő - jelentette a Portfolio.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség által idézett védelmi minisztériumi közlemény szerint a manőverek során a fehérorosz rakétaalakulatok harci kiképzést hajtanak végre. Ennek részeként Iszkander-M típusú rakétarendszereket fegyvereznek fel speciális töltetekkel. Ezt követően a kilövés előkészítéséhez rejtve a kijelölt tüzelőállásokba vonulnak.
Az orosz állami média folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a csapat- és fegyvermozgások nem irányulnak más államok ellen. A hivatalos kommunikáció szerint a cél kizárólag a személyi állomány felkészítése és a haditechnikai eszközök tesztelése.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban úgy véli, hogy a hadgyakorlat álcája alatt Moszkva valójában egy északi irányú támadást készíthet elő Ukrajna ellen. Az ukrán államfő figyelmeztetett: amennyiben országa ellen újabb frontot nyitnak, annak Fehéroroszországra nézve is súlyos következményei lesznek.
