Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
Megkongatták a vészharangot a szövetségesek: elképesztő dolog zajlik az Egyesült Államok színfalai mögött
A Reuters nagy feltűnést keltő oknyomozó anyagban mutatta be, hogyan alakult át és gyengült meg az amerikai diplomácia Donald Trump második elnöki ciklusa alatt. A cikk szerint a Fehér Házban egyre inkább személyes kapcsolatokon, informális csatornákon és politikai lojalitáson keresztül működik a külpolitikai döntéshozatal, miközben háttérbe szorult a hagyományos diplomáciai apparátus.
A Reuters elemzése szerint az amerikai diplomaták és szövetséges országok képviselői egyre gyakrabban panaszkodnak arra, hogy nem világos, ki hozza meg a valódi döntéseket Washingtonban.
Több példát is említenek arra, hogy kulcsfontosságú külpolitikai ügyekben a State Department vagy a Nemzetbiztonsági Tanács helyett Trump közvetlen környezetéből érkeznek az utasítások.
A jelenlegi rendszerben:
• számos nagyköveti pozíció továbbra is betöltetlen,
• több ezer külügyi dolgozó távozott az elmúlt időszakban,
• egyre több politikai kinevezett kerül vezető diplomáciai pozícióba,
• a hagyományos döntéshozatali folyamatokat gyakran megkerülik.
A Reuters azt írja, hogy emiatt több amerikai szövetséges ország már nem a klasszikus diplomáciai csatornákon próbál tájékozódni Washington szándékairól, hanem Trump közvetlen környezetén keresztül. A cikk szerint több külföldi vezető és diplomata Jared Kushnerhez, Susie Wiles kabinetfőnökhöz vagy üzleti szereplőkhöz próbál eljutni azért, hogy pontosabb képet kapjon az amerikai álláspontról.
A rendszer különösen az iráni konfliktus, az ukrajnai háború és a gázai helyzet kezelése során vált kaotikussá. A cikk több diplomatát és korábbi tisztviselőt idézve arról ír, hogy a Fehér Ház gyakran szűk körben és előzetes egyeztetések nélkül hoz döntéseket.
Trump külpolitikája egyre inkább személyre szabott diplomáciává vált, amelyben a lojalitás sokszor fontosabb szempont lett, mint a szakmai tapasztalat. A cikk szerint emiatt több szövetséges országban is nőtt a bizonytalanság az Egyesült Államok megbízhatóságával kapcsolatban.
Az amerikai diplomácia átalakulása miatt több ország már igyekszik önállóbb külpolitikai stratégiát kialakítani, különösen Európában és a Közel-Keleten. A cikk szerint a Trump-adminisztráció kiszámíthatatlan kommunikációja és hirtelen irányváltásai jelentősen megnehezítik a hosszú távú diplomáciai tervezést.
