Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között.
Elképesztő konfliktust robbanthat rá a világra Donald Trump: ezzel hatalmas vörös vonalat lép át Pekingnél
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy közvetlenül egyeztet Laj Csingtö tajvani vezetővel egy lehetséges fegyvereladásról - írja a BBC. Ez a lépés évtizedes diplomáciai hagyományokat törne meg. Emellett tovább élezheti a feszültséget az Egyesült Államok és a Tajvant saját területének tekintő Kína között.
Az amerikai és a tajvani vezetők 1979 óta nem beszéltek közvetlenül egymással, amióta Washington hivatalosan a pekingi kormányt ismeri el. A most tervezett kapcsolatfelvétel egy nagyjából 14 milliárd dolláros amerikai fegyvercsomagról szól. Az üzlet többek között drónelhárító eszközöket és légvédelmi rakétarendszereket is tartalmaz. Ennek jóváhagyásáról Donald Trump a közeljövőben hoz döntést.
A Tajvan körüli helyzet régóta az amerikai-kínai viszony legérzékenyebb pontja. Peking saját területének tekinti a szigetet, és az ellenőrzés megszerzése érdekében a katonai beavatkozást sem zárja ki. Válaszul az idén hivatalba lépett Laj Csingtö kormánya a folyamatos kínai nyomás miatt jelentős haderőfejlesztésbe kezdett. A tajvani vezető az elmúlt időszakban többször is hangsúlyozta, hogy hazája független, szuverén demokrácia. Hozzátette, hogy a térség békéje nem lehet alku tárgya, az amerikai fegyvervásárlások pedig kulcsfontosságúak a regionális stabilitás megőrzésében.
Kína határozott nyomásgyakorlással reagált a fejleményekre. Sajtóértesülések szerint Peking addig blokkolja a Pentagon egyik vezető tisztségviselőjének hivatalos látogatását, amíg meg nem születik az amerikai döntés a fegyverüzletről.
Donald Trump ugyan elutasította annak lehetőségét, hogy a sziget miatt fegyveres konfliktus törne ki a két nagyhatalom között, egy közelmúltbeli pekingi egyeztetése után azonban elismerte, hogy Hszi Csinping kínai elnök "nagyon erős érzelmeket táplál" a kérdés iránt.
Nem ez lenne az első eset, hogy az amerikai elnök felrúgja a tajvani ügyekhez kapcsolódó diplomáciai normákat. Megválasztása után, 2016-ban telefonon beszélt az akkori tajvani vezetővel. Ez a lépése már akkor is komoly diplomáciai vihart kavart Kínával.
Ha pedig bebizonyosodik, hogy Trump a pekingi útján részletesen egyeztetett Hszivel a Tajvannak szánt fegyverekről, azzal egy 1982-es amerikai vállalást is megszegne. Ez a megállapodás ugyanis kimondja, hogy Washington sosem egyeztet Kínával a szigetnek történő fegyvereladásokról.
Vajon mennyire reális egy Tajvan elleni kínai invázió a közeljövőben? Felbátorítják-e Pekinget Trump intézkedései, illetve a világ más pontjain zajló konfliktusok? Olvasd el korábbi cikkünket a Kína-Tajvan konfliktusról, amelyben Magyarország két legelismertebb Kína-szakértőjével, Salát Gergellyel és Matura Tamással beszélgettünk!
