2026. május 21. csütörtök Konstantin
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idősödő partraszállást gátló barikádok állnak a tajvani Kis-Kinmen-sziget Lieyu településének északnyugati partján, alig néhány mérföldre a szárazföldi Kína Xiamen kikötővárosától. Az 1950-es években a szigeteket a Tajvani-szoros két v
Világ

Elképesztő konfliktust robbanthat rá a világra Donald Trump: ezzel hatalmas vörös vonalat lép át Pekingnél

Pénzcentrum
2026. május 21. 09:06

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy közvetlenül egyeztet Laj Csingtö tajvani vezetővel egy lehetséges fegyvereladásról - írja a BBC. Ez a lépés évtizedes diplomáciai hagyományokat törne meg. Emellett tovább élezheti a feszültséget az Egyesült Államok és a Tajvant saját területének tekintő Kína között.

Az amerikai és a tajvani vezetők 1979 óta nem beszéltek közvetlenül egymással, amióta Washington hivatalosan a pekingi kormányt ismeri el. A most tervezett kapcsolatfelvétel egy nagyjából 14 milliárd dolláros amerikai fegyvercsomagról szól. Az üzlet többek között drónelhárító eszközöket és légvédelmi rakétarendszereket is tartalmaz. Ennek jóváhagyásáról Donald Trump a közeljövőben hoz döntést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tajvan körüli helyzet régóta az amerikai-kínai viszony legérzékenyebb pontja. Peking saját területének tekinti a szigetet, és az ellenőrzés megszerzése érdekében a katonai beavatkozást sem zárja ki. Válaszul az idén hivatalba lépett Laj Csingtö kormánya a folyamatos kínai nyomás miatt jelentős haderőfejlesztésbe kezdett. A tajvani vezető az elmúlt időszakban többször is hangsúlyozta, hogy hazája független, szuverén demokrácia. Hozzátette, hogy a térség békéje nem lehet alku tárgya, az amerikai fegyvervásárlások pedig kulcsfontosságúak a regionális stabilitás megőrzésében.

Kína határozott nyomásgyakorlással reagált a fejleményekre. Sajtóértesülések szerint Peking addig blokkolja a Pentagon egyik vezető tisztségviselőjének hivatalos látogatását, amíg meg nem születik az amerikai döntés a fegyverüzletről.

Donald Trump ugyan elutasította annak lehetőségét, hogy a sziget miatt fegyveres konfliktus törne ki a két nagyhatalom között, egy közelmúltbeli pekingi egyeztetése után azonban elismerte, hogy Hszi Csinping kínai elnök "nagyon erős érzelmeket táplál" a kérdés iránt.

Nem ez lenne az első eset, hogy az amerikai elnök felrúgja a tajvani ügyekhez kapcsolódó diplomáciai normákat. Megválasztása után, 2016-ban telefonon beszélt az akkori tajvani vezetővel. Ez a lépése már akkor is komoly diplomáciai vihart kavart Kínával.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha pedig bebizonyosodik, hogy Trump a pekingi útján részletesen egyeztetett Hszivel a Tajvannak szánt fegyverekről, azzal egy 1982-es amerikai vállalást is megszegne. Ez a megállapodás ugyanis kimondja, hogy Washington sosem egyeztet Kínával a szigetnek történő fegyvereladásokról.

Vajon mennyire reális egy Tajvan elleni kínai invázió a közeljövőben? Felbátorítják-e Pekinget Trump intézkedései, illetve a világ más pontjain zajló konfliktusok? Olvasd el korábbi cikkünket a Kína-Tajvan konfliktusról, amelyben Magyarország két legelismertebb Kína-szakértőjével, Salát Gergellyel és Matura Tamással beszélgettünk!
Címlapkép: Getty Images
#kínai #fegyver #világ #konfliktus #donald trump #politika #kína #elnök #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:36
09:29
09:20
09:06
08:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 06:28
Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 05:31
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
Agrárszektor  |  2026. május 21. 08:16
Közeleg a vihar, már kiadták a figyelmeztetést: aki itt lakik, jobb, ha felkészül