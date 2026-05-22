Magyar Péter: ketyeg az óra, hatalmas uniós pénzösszeg forog kockán Magyarország számára - heteken belül minden eldől

Magyar Péter miniszterelnök egy Bécsben adott interjúban nemrég kifejtette, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása leghamarabb tíz év múlva lehetséges. Hozzátette, hogy az uniónak először a nyugat-balkáni államokat kell felvennie. A kormányfő beszélt a hazánknak járó uniós források sorsáról és az új migrációs paktum elutasításáról.

A kormányfő az osztrák APA hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak elsőként a régóta várakozó nyugat-balkáni tagjelölteket (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia) kellene integrálnia. Ezek az országok ugyanis már teljesítették a csatlakozási feltételeket. Ellenkező esetben az unió elveszítené hitelességét a térségben, amelynek stabilitása egész Európa érdeke.

Ukrajna esetleges csatlakozására utalva leszögezte, hogy az a jelenlegi kilátások szerint legkorábban egy évtized múlva valósulhat meg.

Kiemelte, hogy a tagállamok többsége egyetért a kettős mérce elkerülésében. Eszerint minden jelentkezőnek azonos feltételeknek kell megfelelnie. Amennyiben a háború véget ér, és Kijev minden kritériumot teljesít, a magyar kormány népszavazást tart a csatlakozás kérdéséről.

A Magyarországnak járó uniós forrásokról elmondta, hogy az Európai Bizottság képviselőivel jelenleg is zajlanak a tárgyalások Budapesten. Az idő szorít, mivel a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívási határideje augusztus 31-én lejár. A miniszterelnök szerint mindent megtesznek azért, hogy az ország hozzájusson a mintegy tízmilliárd eurós összeghez, valamint a Kohéziós Alap forrásaihoz.

Az új uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán az osztrák állásponttal egybehangzóan a külső határok szigorúbb védelmét sürgette. Emellett az illegális bevándorlás elleni határozottabb fellépést is fontosnak nevezte. Határozottan elutasította a paktum azon elemét, amely az államok számára kötelező befogadást vagy pénzügyi hozzájárulást ír elő. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarország eddig is segített. Hazánk a jövőben is nyitott arra, hogy más tagállamokat támogasson a határvédelemben.

A belpolitikai helyzetre térve a kormányfő kijelentette, hogy a választóktól nem csupán kormányváltásra, hanem rendszerváltásra kaptak példátlan felhatalmazást. Kiemelte, hogy pártja kétharmados parlamenti többsége az Alaptörvény módosítását is lehetővé teszi.

Sulyok Tamás köztársasági elnök jövőjével kapcsolatban egyértelművé tette, hogy távoznia kell a hivatalából. Mint fogalmazott, határidőt szabva szólították fel a lemondásra. Amennyiben ennek nem tesz eleget, el fogják távolítani a pozíciójából.

