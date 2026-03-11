Meglepő kijelentést tett Zelenszkij, a Közel-Keleten segítenek be légvédelmi szakértői

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna légvédelmi szakemberei már úton vannak a Közel-Keletre, hogy segítsék a régió országait az iráni drónok fenyegetése elleni védekezésben. Az ukrán elnök szerint tapasztalataik elengedhetetlenek a hatékony légvédelemhez, szemlézte a HVG.

Ukrajna légvédelmi csapatokat küldött Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába az iráni drónok elleni védekezés támogatására – jelentette be Volodimir Zelenszkij kedden. Az ukrán elnök korábban is jelezte, hogy a Közel-Kelet több országának segítségükre van szüksége az eszkalálódó iráni fenyegetés miatt.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelentős tapasztalatot szerzett a Shahed típusú drónok elleni védekezésben, és e tapasztalatok nélkül a légvédelmi rendszerek hatékonysága erősen korlátozott lenne. „Minden amerikai szakértő megérti, hogy a mi operátoraink, szoftvereink és módszereink nélkül ezek a drónok visszaszorítása szinte lehetetlen” – idézi a CNN az elnököt.

Később arról számolt be, hogy a csapatok már úton vannak a Perzsa-öböl felé, tisztában vannak a Hormuzi-szoros lezárásából adódó bizonytalanságokkal, és céljuk az emberéletek védelme és a régió stabilitásának fenntartása.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy azoknak az országoknak, amelyek Ukrajna segítségét kérik, támogatniuk kell az ukrán légvédelmet, és hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés fontosságát a drónok elleni védelemben. Szerinte Ukrajna rendelkezik a világ legnagyobb tapasztalatával a támadó drónok elleni harcban, ami elengedhetetlen a Perzsa-öböl és más régiók biztonságához.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA