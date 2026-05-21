Nem várt fordulat a légtérben: olyan fegyvert tesztel Oroszország, ami rengeteg pilóta életét veszélyeztetheti

Oroszország továbbra is kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amelyek újabb fenyegetést jelenthetnek az ukrán légierő számára. Bár az éles bevetést egyelőre technikai és kommunikációs akadályok nehezítik, a fegyverrendszer már most is komoly kockázatot jelent a lassabb ukrán repülőgépekre - számolt be a Portfolio.

Az elmúlt öt hónapban három dokumentált eset is bizonyítja az orosz fejlesztések folytatását. Decemberben egy Sahed drónt R–60-as hőkövető légiharc-rakétával szereltek fel. Januárban pedig egy Verba hordozható légvédelmi rakétarendszer fegyverével láttak el egy másik eszközt. Ezzel a megoldással gyakorlatilag egy föld-levegő fegyvert alakítottak át légi célok leküzdésére. Nemrégiben egy ukrán elfogó drón ismét egy R–60-assal felszerelt orosz eszkzt azonosított a térségben, majd vélhetően meg is semmisítette azt.

Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy ezek a felfegyverzett drónok tüzet nyitottak volna ukrán légi járművekre. A sikeres alkalmazás legfőbb akadályát nem maguk a rakéták, hanem az orosz drónrajokat támogató vezetési és irányítási rendszerek hiányosságai jelentik. A rakéták keresőfejének szűk látószöge miatt a sikeres találathoz nagyon pontos célravezetés szükséges. Ez a folyamat valós idejű, stabil kommunikáció nélkül rendkívül bonyolult feladat. Hasonló irányítási problémákkal szembesült egyébként korábban az amerikai légierő is, amikor a kétezres évek elején légvédelmi rakétával felszerelt drónokkal kísérletezett.

Az orosz drónok jelenleg jelentős taktikai hátrányban vannak a vadászgépekkel szemben. A rendelkezésre álló információk szerint a Sahedek nem képesek valós idejű kommunikációra. Emiatt az ukrán légierő gyorsabb, drónvadász feladatokat is végrehajtó gépei, mint például az F–16-osok, a MiG–29-esek vagy a Mirage 2000-esek, biztonságban vannak. Ezek a vadászgépek kétszer olyan gyorsan repülnek, mint a Sahedek, ráadásul sokkal nagyobb távolságból indíthatják el saját fegyvereiket.

A kommunikációs és sebességbeli lemaradás azonban nem nyújt teljes biztonsági garanciát a lassabb gépek számára. A lomhább, korlátozott manőverezőképességű ukrán repülőgépek, mint például a gépágyúkkal felszerelt An–28-as szállítógépek, könnyen a rakétás orosz drónok célpontjaivá válhatnak.

