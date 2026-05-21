2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felső felvétel a Shahed 136 kamikaze katonai UAV-ról (drónról), amely nagy sebességgel repül a háború sújtotta város felett a célpontja felé. Alatta láthatóak a lerombolt épületek, amelyek a háború borzalmait örökítik meg.
Világ

Nem várt fordulat a légtérben: olyan fegyvert tesztel Oroszország, ami rengeteg pilóta életét veszélyeztetheti

Pénzcentrum
2026. május 21. 14:44

Oroszország továbbra is kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amelyek újabb fenyegetést jelenthetnek az ukrán légierő számára. Bár az éles bevetést egyelőre technikai és kommunikációs akadályok nehezítik, a fegyverrendszer már most is komoly kockázatot jelent a lassabb ukrán repülőgépekre - számolt be a Portfolio.

Az elmúlt öt hónapban három dokumentált eset is bizonyítja az orosz fejlesztések folytatását. Decemberben egy Sahed drónt R–60-as hőkövető légiharc-rakétával szereltek fel. Januárban pedig egy Verba hordozható légvédelmi rakétarendszer fegyverével láttak el egy másik eszközt. Ezzel a megoldással gyakorlatilag egy föld-levegő fegyvert alakítottak át légi célok leküzdésére. Nemrégiben egy ukrán elfogó drón ismét egy R–60-assal felszerelt orosz eszkzt azonosított a térségben, majd vélhetően meg is semmisítette azt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy ezek a felfegyverzett drónok tüzet nyitottak volna ukrán légi járművekre. A sikeres alkalmazás legfőbb akadályát nem maguk a rakéták, hanem az orosz drónrajokat támogató vezetési és irányítási rendszerek hiányosságai jelentik. A rakéták keresőfejének szűk látószöge miatt a sikeres találathoz nagyon pontos célravezetés szükséges. Ez a folyamat valós idejű, stabil kommunikáció nélkül rendkívül bonyolult feladat. Hasonló irányítási problémákkal szembesült egyébként korábban az amerikai légierő is, amikor a kétezres évek elején légvédelmi rakétával felszerelt drónokkal kísérletezett.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz drónok jelenleg jelentős taktikai hátrányban vannak a vadászgépekkel szemben. A rendelkezésre álló információk szerint a Sahedek nem képesek valós idejű kommunikációra. Emiatt az ukrán légierő gyorsabb, drónvadász feladatokat is végrehajtó gépei, mint például az F–16-osok, a MiG–29-esek vagy a Mirage 2000-esek, biztonságban vannak. Ezek a vadászgépek kétszer olyan gyorsan repülnek, mint a Sahedek, ráadásul sokkal nagyobb távolságból indíthatják el saját fegyvereiket.

A kommunikációs és sebességbeli lemaradás azonban nem nyújt teljes biztonsági garanciát a lassabb gépek számára. A lomhább, korlátozott manőverezőképességű ukrán repülőgépek, mint például a gépágyúkkal felszerelt An–28-as szállítógépek, könnyen a rakétás orosz drónok célpontjaivá válhatnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #fegyver #világ #ukrán #drón #hadsereg #háború #orosz-ukrán háború #orosz-ukrán #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:21
15:14
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 15:33
Berobban a nyár Magyarországra: ezt a hőséget nem láttuk jönni