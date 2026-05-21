2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - Károly király portréja a húsz- és ötfontos bankjegyeken.
Világ

Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában

Pénzcentrum
2026. május 21. 12:16

Kellemetlen hibába futott bele egy brit rádióállomás: a Radio Caroline kedden véletlenül bejelentette III. Károly király halálát, majd később nyilvánosan bocsánatot kért az incidens miatt. A rádió szerint egy számítógépes hiba okozta a téves közlést.

A Radio Caroline vezetője, Peter Moore Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az essexi stúdióban véletlenül aktiválódott az úgynevezett „Uralkodó halála” protokoll, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart arra az esetre, ha meghalna az uralkodó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendszer azonban hibásan lépett működésbe, és azt közölte a hallgatókkal, hogy III. Károly király elhunyt. A rádió vezetője hangsúlyozta, hogy szó sem volt valós eseményről, a brit uralkodó életben van és hivatalos programjait is folytatta.

„Elnézést kérünk Őfelségétől és hallgatóinktól az esetlegesen okozott kellemetlenségekért” – írta Peter Moore.

Kapcsolódó cikkeink:

A beszámolók szerint nem derült ki pontosan, mennyi idő telt el a hiba észlelése és kijavítása között, ugyanakkor a rádió weboldalán később eltűnt a keddi adás egy része.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az incidens különösen érzékeny témának számít Nagy-Britanniában, mivel az ország médiája és intézményei részletes protokollal készülnek az uralkodó halálának esetére. A brit királyi család egészségi állapota az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott, miután tavaly bejelentették, hogy III. Károlynál daganatos betegséget diagnosztizáltak. A téves bejelentés idején Károly király és Kamilla királyné éppen Észak-Írországban tartózkodott hivatalos programon.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #külföld #hiba #betegség #világ #média #nagy-britannia #brit #halálhír #királyi család #iii. károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:32
12:16
12:02
11:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 11:30
Itt a Lidl bejelentése, olcsóbb lett a magyarok filléres kedvence: ez óriási dobás, rengeteg vásárló örülhet
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 11:02
Te is kaptál nemrég ilyen üzenetet a telefonodra? Rá ne kattints a linkre, villámgyorsan lecsapolják a pénzt a bankszámládról!
Agrárszektor  |  2026. május 21. 12:34
Horror a Pest megyei városban: állattetemek hevernek mindenhol