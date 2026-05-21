Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Kellemetlen hibába futott bele egy brit rádióállomás: a Radio Caroline kedden véletlenül bejelentette III. Károly király halálát, majd később nyilvánosan bocsánatot kért az incidens miatt. A rádió szerint egy számítógépes hiba okozta a téves közlést.
A Radio Caroline vezetője, Peter Moore Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az essexi stúdióban véletlenül aktiválódott az úgynevezett „Uralkodó halála” protokoll, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart arra az esetre, ha meghalna az uralkodó.
A rendszer azonban hibásan lépett működésbe, és azt közölte a hallgatókkal, hogy III. Károly király elhunyt. A rádió vezetője hangsúlyozta, hogy szó sem volt valós eseményről, a brit uralkodó életben van és hivatalos programjait is folytatta.
„Elnézést kérünk Őfelségétől és hallgatóinktól az esetlegesen okozott kellemetlenségekért” – írta Peter Moore.
A beszámolók szerint nem derült ki pontosan, mennyi idő telt el a hiba észlelése és kijavítása között, ugyanakkor a rádió weboldalán később eltűnt a keddi adás egy része.
Az incidens különösen érzékeny témának számít Nagy-Britanniában, mivel az ország médiája és intézményei részletes protokollal készülnek az uralkodó halálának esetére. A brit királyi család egészségi állapota az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott, miután tavaly bejelentették, hogy III. Károlynál daganatos betegséget diagnosztizáltak. A téves bejelentés idején Károly király és Kamilla királyné éppen Észak-Írországban tartózkodott hivatalos programon.
