Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?

A világgazdaság az elmúlt hónapokban szinte dacos nyugalommal viselte a politikai és kereskedelmi feszültségeket, miközben az infláció lassan visszahúzódott és a tőzsdék új csúcsokat döntöttek. Egy Irán körüli háború azonban már most egészen más léptékű próbatételnek tűnik: ha az energiaárak tartósan elszállnak, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és végső soron a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.

Mint ismert, a hétvégén súlyos katonai események rázták meg a Közel-Keletet. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai gyorsan szélesebb regionális konfliktussá kezdtek terebélyesedni, miközben a térség több pontján is nőtt a katonai készültség.

Így robbant ki Izrael és Irán háborúja a Közel-Keleten

Bár a piacok első reakciója alapján úgy tűnhetett, mintha egy hirtelen, előre nem látható esemény rázta volna meg a térséget, valójában egy régóta izzó konfliktus újabb fejezetéről van szó. Irán és Izrael, illetve az Egyesült Államok közötti feszültség évtizedes múltra tekint vissza, és az elmúlt években többször is látványosan a felszínre tört. A tavalyi, „12 napos háborúként” emlegetett összecsapás már megmutatta, milyen gyorsan képesek eszkalálódni a közvetett katonai akciók.

A belpolitikai feszültségek is hozzájárultak a mostani helyzethez: az iráni tüntetések brutális leverése után újabb szankciók és kemény washingtoni üzenetek érkeztek. Donald Trump akkor nyíltan fenyegette Teheránt további lépésekkel, ami tovább mélyítette a bizalmi válságot. A mostani események tehát nem a semmiből érkeztek, hanem egy olyan történelmi ellentét újabb fellángolásai, amelyben a geopolitika és a belpolitika régóta veszélyes elegyet alkot.

A világgazdaságban a legnagyobb aggodalmat az váltotta ki, hogy a harcok kiterjedése veszélybe sodorhatja a globális energiaellátás egyik kulcsfontosságú útvonalát, a Hormuzi-szorost.

A nemzetközi piacok első reakciója az olajárak emelkedése volt, a befektetők pedig most azt próbálják felmérni: egyszeri sokkról van szó, vagy egy elhúzódó válság kezdetéről, amely az egész világgazdaságot új pályára állíthatja. Innen érdemes rátérni a lényegre: mit jelentene egy Irán körüli háború a globális gazdaság számára?

Továbbra is az olaj a kulcskérdés

Az elmúlt évben a világgazdaság meglepően ellenállónak bizonyult. Bár Donald Trump kereskedelmi háborús retorikája, az amerikai intézmények elleni támadások, valamint a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések komoly bizonytalanságot okoztak, a globális növekedés nem omlott össze. Az infláció a legtöbb fejlett gazdaságban mérséklődött, az európai részvénypiacok pedig új csúcsokra emelkedtek. Ez utóbbi helyzet komolyan megváltozott a közel-keleti események után. (részletek az alábbi cikkben olvashatók:)

A legfontosabb kérdések azonban az olajpiacon dőlnek el. A kérdés az, sikerül-e elkerülni az energiaexport tartós leállását a Hormuzi-szoroson keresztül, amely Irán déli partjai mentén húzódik, és amelyen a világ olajkereskedelmének mintegy ötöde halad át.

Ha a szállítás fennakadások nélkül folytatódik, és az árakat sikerül kordában tartani – például a kitermelés növelésével –, akkor a gazdasági kár korlátozott maradhat. Ha viszont a szoros lezárása vagy tartós zavarok következnek be, az olajár-robbanás újra felélesztheti az inflációt, keresztülhúzhatja a kamatcsökkentési terveket és megingathatja az üzleti bizalmat.

Mennyire szállhatnak el az olajárak?

Két alapforgatókönyv körvonalazódik.

Az első, súlyosabb verzió szerint a Hormuzi-szoros forgalma jelentősen és tartósan leáll. Mivel a világ egyik legfontosabb tengeri „szűk keresztmetszetéről” van szó, ez monumentális árrobbanást okozna. Elemzők szerint ilyen esetben a Brent olaj ára könnyen 100 dollár fölé emelkedhet hordónként. A jegyzés már most is hétéves csúcsközelben mozog, 73 dollár körül, közel 12 százalékos havi emelkedés után. Egy ilyen sokk nemcsak az olaj-, hanem a földgázpiacot is megrázná, ami különösen Európában okozna újabb inflációs nyomást. A második, valószínűbb forgatókönyv szerint nem a teljes szoros zár le, hanem Irán saját exportja esik ki. Irán januárban napi 3,45 millió hordó nyersolajat termelt, ami a globális kínálat kevesebb mint 3 százaléka. Ez érzékelhető, de nem rendszerszintű kiesés. Ebben az esetben az ár inkább 80 dollár környékére ugorhat.

Az OPEC+ már jelezte, hogy áprilisban napi 206 ezer hordóval növeli a kitermelést, ami a piac megnyugtatását szolgálja, de az emelés mértéke kisebb a vártnál. Fontos részlet: egy tartós, 10 dolláros áremelkedés önmagában még nem rengetné meg a világgazdaságot. A kérdés az, meddig és milyen szinten ragadnak be az árak.

Mit jelentene a 100 dolláros olaj az Egyesült Államoknak?

Az Egyesült Államok ma sokkal kevésbé függ a külső energiától, mint korábban. Az amerikai adatok szerint 2024-ben a felhasznált energia mindössze 17 százaléka származott importból, ami 40 éves mélypont.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a globális árrobbanás ne fájna. Az amerikai benzinárak azonnal reagálnának, ami közvetlenül érintené a háztartásokat. A 100 dolláros olaj az elemzők szerint a jelenlegi 2,4 százalékos inflációt 4 százalék fölé tolhatná. Ez komoly fejfájást okozna a Fednek, amely 2 százalékos célt követ. Minden tartós 10 dolláros olajár-emelkedés 0,1–0,2 százalékponttal csökkentheti a következő 12 hónap GDP-növekedését.

Ha az ár 120 dollárig emelkedne és ott maradna, az már érzékelhető lassulást hozna az amerikai és a világgazdaságban. Mellékhatásként erősödhetne a dollár is. A tapasztalat szerint a geopolitikai sokkok és az energiaár-emelkedés támogatják az amerikai devizát.

Kína és Ázsia

A konfliktus egyik legnagyobb gazdasági vesztese Ázsia lehetne. A Hormuzi-szoroson áthaladó olaj és cseppfolyósított földgáz több mint 80 százaléka ázsiai piacokra tart. Kína, India, Japán és Dél-Korea különösen érintett.

Egy 100 dolláros Brent ár 0,6–0,7 százalékponttal is megemelheti a globális inflációt. Kína számára ez különösen kellemetlen lenne, hiszen gazdasága már most is törékenyebb a vártnál.

Kisebb infláció, de nagy energiaérzékenység

Európa egyszerre van jobb és rosszabb helyzetben. Az eurózónában az infláció jelenleg 1,7 százalék, tehát a cél alatt van, ami mozgásteret ad az European Central Bank számára.

Ugyanakkor az európai gazdaság különösen érzékeny a gázárakra. Egy újabb LNG-drágulás ismét versenyképességi problémákat okozhatna az iparnak, különösen Németországban. Az Egyesült Királyságban a Bank of England helyzete még kényesebb lehet. Ha az olajár hirtelen emelkedik, az megnehezítheti a kamatcsökkentési döntéseket, főleg egy megosztott monetáris tanács mellett.

Az amerikai bankrészvények a napokban a vámháborús sokk óta nem látott esést szenvedtek el, a technológiai szektor pedig az AI-hoz kapcsolódó korrekció miatt gyengélkedik. A Nasdaq Composite februárban már több mint 3 százalékot esett. Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus újabb bizalmi sokkot okozhatna. Ha a befektetők attól tartanak, hogy a Fed nem tud kamatot csökkenteni, az tovább növelné a volatilitást.

Ugyanakkor nem mindenki borúlátó. Az elmúlt év megmutatta, hogy a világgazdaság meglepően ellenálló tud lenni a geopolitikai feszültségekkel szemben. A kérdés most az, hogy ez az ellenállóképesség kitart-e egy olyan konfliktus esetén, amely közvetlenül a globális energiaellátás ütőerét érinti.

A tét nagyobb, mint egy regionális háború

A mostani helyzetben nem pusztán katonai eseményekről van szó. A Hormuzi-szoros sorsa, az olajár tartóssága és a jegybankok reakciói együttesen határozhatják meg, hogy 2026 a kamatcsökkentések és a lassú stabilizáció éve lesz-e, vagy újra az infláció és a gazdasági bizonytalanság kerül a középpontba.

A világgazdaság eddig kibírta a sokkok sorozatát, most azonban egy olyan csomóponthoz érkeztünk, ahol az energiaárak alakulása döntheti el, hogy a jelenlegi törékeny egyensúly fennmarad-e, vagy egy újabb globális lassulás felé sodródunk.