Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban
Legkevesebb kétszáz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az Irán által a szombati amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszcsapásokban - írta az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami műsorközlőhöz eljuttatott közleményében. A szombat reggeli iráni városok - közöttük a főváros - elleni amerikai csapások után a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal légicsapásokat mért több térségbeli államban lévő amerikai katonai célpontok ellen.
A TASNIM iráni hírügynökség jelentése szerint Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója az iráni televízióban azt közölte, hogy eddig csak "ócskavas rakétákat" vetettek be, de Teherán rövidesen korábban nem látott fegyverekkel áll elő.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
