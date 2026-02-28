2026. február 28. szombat Elemér
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
válság, oroszország, usa, fegyverkezés
Világ

Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban

MTI
2026. február 28. 17:19

Legkevesebb kétszáz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az Irán által a szombati amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszcsapásokban - írta az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami műsorközlőhöz eljuttatott közleményében. A szombat reggeli iráni városok - közöttük a főváros - elleni amerikai csapások után a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal légicsapásokat mért több térségbeli államban lévő amerikai katonai célpontok ellen.

A TASNIM iráni hírügynökség jelentése szerint Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója az iráni televízióban azt közölte, hogy eddig csak "ócskavas rakétákat" vetettek be, de Teherán rövidesen korábban nem látott fegyverekkel áll elő.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #drón #donald trump #izrael #irán #háború #rakéta #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:37
17:19
16:58
16:29
16:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 28. szombat
Elemér
9. hét
Február 28.
A ritka betegségek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
2
1 hete
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
1 hete
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
1 hete
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
5
3 napja
Terrortámadás történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ellenséges felvásárlás
Jelentős méretű versenytárs kisebb versenytársak felvásárlásával növeli piacrészesedését.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 16:03
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 13:44
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Agrárszektor  |  2026. február 28. 16:04
Bászna Gabona: megkapták a pénzt a károsultak
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel