Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban

Legkevesebb kétszáz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az Irán által a szombati amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszcsapásokban - írta az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami műsorközlőhöz eljuttatott közleményében. A szombat reggeli iráni városok - közöttük a főváros - elleni amerikai csapások után a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal légicsapásokat mért több térségbeli államban lévő amerikai katonai célpontok ellen.

