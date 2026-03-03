Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Az iráni vezetés gyakorlatilag megfenyegette Európát: ennek a fele sem tréfa
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen - jelentette be kedden az iráni külügyi szóvivő.
Egy lebombázott teheráni iskolában tartott sajtótájékoztatóján Eszmáil Bagai úgy vélte, a BT "igenis tud tenni, ha akar; semmi akadálya nincs a cselekvésnek. A nemzetközi közösségnek döntéseket kell hoznia, mielőtt késő lesz" - szögezte le.
Hozzátette, hogy Iránt "igazságtalanul és ok nélkül" támadták meg és figyelmeztetett arra, hogy amennyiben nem születnek megfelelő intézkedések,"a most elkezdődött folyamat hamarosan Európát is eléri", valamint azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy olyan tüzet gyújtottak, "amely lángba borítja az egész világot".
A szóvivő emellett óva intette az európai országokat attól, hogy "bármilyen módon" bevonódjanak a műveletekbe, nem sokkal azt követően, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság közös közleményben bejelentették, készen állnak "arányos és szükséges védekező intézkedések" megtételére az iráni válaszcsapásokkal szemben annak érdekében, hogy "a forrásnál megsemmisítsék" Teherán katonai képességeit.
"Ez háborús cselekedet volna. Minden ilyen jellegű lépés Irán ellen az agresszorokkal vállalt cinkosságnak minősülne" - jelentette ki Bagai, aki megismételte Teherán álláspontját, amely szerint a háború nem a síita állam döntése volt.
"Mi mindig a diplomáciát támogattuk" - tette hozzá, kiemelve, hogy hazája diplomatái "az utolsó pillanatig minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy elkerüljék a háborút".
Bizonyos arab államok esetleges Irán elleni, az Egyesült Államokkal közös koalíciójának lehetőségére reagálva Bagai hangsúlyozta, Irán külpolitikájának középpontjában továbbra is a szomszédaival fenntartott jó viszony áll és aláhúzta, hogy országa az Egyesült Államok ellen intézett támadásai semmilyen módon nem minősülnek a régiós államok elleni barátságtalan lépésnek.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése.
A konfliktus tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán...
