Az iráni vezetés gyakorlatilag megfenyegette Európát: ennek a fele sem tréfa

2026. március 3. 14:32

Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen - jelentette be kedden az iráni külügyi szóvivő.

Egy lebombázott teheráni iskolában tartott sajtótájékoztatóján Eszmáil Bagai úgy vélte, a BT "igenis tud tenni, ha akar; semmi akadálya nincs a cselekvésnek. A nemzetközi közösségnek döntéseket kell hoznia, mielőtt késő lesz" - szögezte le.

Hozzátette, hogy Iránt "igazságtalanul és ok nélkül" támadták meg és figyelmeztetett arra, hogy amennyiben nem születnek megfelelő intézkedések,"a most elkezdődött folyamat hamarosan Európát is eléri", valamint azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy olyan tüzet gyújtottak, "amely lángba borítja az egész világot".

A szóvivő emellett óva intette az európai országokat attól, hogy "bármilyen módon" bevonódjanak a műveletekbe, nem sokkal azt követően, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság közös közleményben bejelentették, készen állnak "arányos és szükséges védekező intézkedések" megtételére az iráni válaszcsapásokkal szemben annak érdekében, hogy "a forrásnál megsemmisítsék" Teherán katonai képességeit.

"Ez háborús cselekedet volna. Minden ilyen jellegű lépés Irán ellen az agresszorokkal vállalt cinkosságnak minősülne" - jelentette ki Bagai, aki megismételte Teherán álláspontját, amely szerint a háború nem a síita állam döntése volt.

"Mi mindig a diplomáciát támogattuk" - tette hozzá, kiemelve, hogy hazája diplomatái "az utolsó pillanatig minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy elkerüljék a háborút".

Bizonyos arab államok esetleges Irán elleni, az Egyesült Államokkal közös koalíciójának lehetőségére reagálva Bagai hangsúlyozta, Irán külpolitikájának középpontjában továbbra is a szomszédaival fenntartott jó viszony áll és aláhúzta, hogy országa az Egyesült Államok ellen intézett támadásai semmilyen módon nem minősülnek a régiós államok elleni barátságtalan lépésnek.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#európa #egyesült államok #ensz #világ #konfliktus #izrael #irán #geopolitika #külpolitika #háború #fenyegetés

