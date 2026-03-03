Európa és Japán jóval kiszolgáltatottabb a magasabb energiaárakkal szemben, mint a nettó energiaexportőr Egyesült Államok.
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett. Irán az Öböl menti arab államokat is támadja, miközben az Egyesült Királyság feloldotta a támaszpontjai használatára vonatkozó tilalmat. A háború gyorsan eszkalálódik: az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közleménye szerint a kuvaiti légvédelmi erők "baráti tűz" következtében három amerikai F-15E vadászbombázót lőttek le. Egyelőre kiszámíthatatlan, merre tartanak az események - írja elemzésében a BBC.
Donald Trump a floridai Mar-a-Lagóból, baseballsapkában és nyitott ingben rögzített videóüzenetben jelentette be a háború megindítását Irán ellen. Az elnök megfogalmazta a győzelem kritériumait is: Irán rakétaarzenáljának és rakétaiparának megsemmisítése, haditengerészetének felszámolása, valamint a regionális terrorista milíciák semlegesítése.
Trump arra szólította fel az iráni népet, hogy ragadja meg a lehetőséget és döntse meg a rezsimet. Ezzel tulajdonképpen a rendszerváltás felelősségét az irániakra hárítja, ami egyben menekülőutat is biztosít számára, amennyiben a teheráni rendszer mégis túlélné a háborút.
Benjamin Netanjahu hasonlóan fogalmazott: Tel-Avivban, egy épület tetején állva kijelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok együtt képes lesz megvalósítani azt, amiért negyven éve küzdenek: a terrorrezsim teljes szétzúzását. Netanjahu számára a tét nemcsak geopolitikai, hanem belpolitikai is. Az idei izraeli választásokon az iráni háborúban aratott meggyőző győzelem feledtethetné a 2023. október 7-ei biztonsági kudarcot, amelyért sokan őt teszik felelőssé.
A Legfelsőbb Vezető és vezető tanácsadóinak likvidálása súlyos csapást jelentett a rezsimre, de ez nem jelenti szükségszerűen annak összeomlását. Az Iszlám Köztársaság intézményrendszerét közel ötven éve úgy tervezték meg, hogy túléljen háborúkat és merényleteket. Szemben a Szíriában vagy Líbiában látott családi diktatúrákkal, Irán egy összetett politikai-vallási intézményhálózatra épül, amelynek elemei egymást átfedő hatáskörökkel rendelkeznek.
A rendszer védelmét több réteg biztosítja. Az Iszlám Forradalmi Gárda mintegy 190 ezer aktív katonával és akár 600 ezer tartalékossal rendelkezik, emellett a gazdaság jelentős részét is ellenőrzi. Vezetőinek tehát ideológiai és anyagi motivációjuk egyaránt van a hűségre.
A becslések szerint 450 ezer fős Baszídzs milícia a rezsim utcai ütőerejét adja. Bár Trump halállal fenyegette meg a fegyveres erők tagjait, ha nem teszik le a fegyvert, az Iszlám Köztársaságot átható mártíromság-kultusz közegében ez aligha változtat sokak elszántságán. A Legfelsőbb Vezető halálhírét az állami tévé sírva közölte, úgy fogalmazva, hogy "megízlelte a mártíromság édes, tiszta kelyhét".
Trump stratégiája óriási kockázatot rejt: arra nincs történelmi precedens, hogy pusztán légierővel rendszerváltást lehessen kikényszeríteni egy jól felfegyverzett ellenféllel szemben. Az eddigi tapasztalatok sem biztatók. Irakban Szaddám Huszein 2003-as eltávolítása évekig tartó háborút és a dzsihádista szélsőség megerősödését hozta. Líbia tizenöt évvel Kadhafi bukása után is szétesett, elszegényedett, bukott állam. Irán közel háromszor akkora, mint Irak, több mint kilencvenmilliós, soknemzetiségű lakossággal. Ha a rezsim összeomlik, a legrosszabb forgatókönyv a szíriai és iraki polgárháborúkhoz hasonlítható káosz.
Az amerikai-izraeli csapások kétségkívül szétverik Irán katonai kapacitásait, ami akkor is átrajzolja a közel-keleti erőviszonyokat, ha a rendszer túléli a háborút. Bár az irániak többsége valószínűleg örülne a rezsim bukásának, egy erőszakkal megdöntött rendszer helyén békés és működőképes alternatívát építeni hatalmas kihívás lenne. A háború harmadik napján ennek esélyeit felmérni még korai.
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán...
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
