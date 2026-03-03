Meglepő teljesítményt mutat a Fix Magyar Állampapír

Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők, ami 89 százalékos heti növekedés és közel féléves rekord az Államadósság Kezelő Központ friss adatai szerint.

Az év kilencedik hetében összesen 215,4 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok, a Babakötvény és az Euró Magyar Állampapír forgalmát nem számítva. A legkeresettebb termék ismét a Fix Magyar Állampapír volt: ebből 136 milliárd forintnyi fogyott, ami az előző héthez képest megduplázódást jelent. A második helyen a Magyar Állampapír Plusz áll 57,5 milliárd forintos bruttó értékesítéssel, ami szintén kétszeres növekedés heti alapon. Harmadik lett a Kincstári Takarékjegy 16,5 milliárd forintos forgalommal, míg a Bónusz Magyar Állampapírból, a nyomdai Magyar Állampapír Pluszból és a Prémium Magyar Állampapírból együttesen mindössze 5,4 milliárd forintnyit vásároltak - számolt be a Portfolio.

Az értékesítési adatok értelmezésekor fontos, hogy egy tavalyi szabályváltozás óta a forgalmazók – bankok és brókercégek – is vásárolhatnak lakossági állampapírokat az elsődleges piacon. Ezt azzal a céllal tehetik, hogy az értékpapírokat később továbbértékesítsék a kisbefektetőknek.

EZ IS ÉRDEKELHET Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.

A mostani látványos ugrás mögött jelentős részben az állhat, hogy a közelmúltban rendkívül nagy összegű kifizetések érkeztek a lakossági befektetőkhöz. Becslések szerint egy lejáró diszkont kincstárjegyből mintegy 250 milliárd, egy Prémium Magyar Állampapír lejáratából pedig körülbelül 160 milliárd forintot kaphattak kézhez a háztartások február végén. A tapasztalatok alapján az ilyen nagyobb kifizetések a rákövetkező hetek bruttó értékesítését is érdemben megemelik.

Az idei év eddigi részében összesen 909 milliárd forintot – hetente átlagosan 101 milliárdot – fektettek a magyar háztartások lakossági állampapírokba. A beáramló tőke túlnyomó részét a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz vonzotta, ami azt jelzi, hogy az Államadósság Kezelő Központ fokozatosan halad a kitűzött cél felé: a fix kamatozású papírok egyre nagyobb súlyt képviselnek a lakossági portfólión belül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A február közepi állapot szerint a magyar lakosság a következő összegeket tartotta a forintos lakossági állampapírokban: Fix Magyar Állampapírban 3926 milliárd, Prémium Magyar Állampapírban 3560 milliárd, Bónusz Magyar Állampapírban 2074 milliárd, Magyar Állampapír Pluszban 1142 milliárd, Kincstári Takarékjegyben 634 milliárd, Babakötvényben 543 milliárd, a nyomdai Magyar Állampapír Pluszban pedig 89 milliárd forintot.