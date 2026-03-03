Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
Meglepő teljesítményt mutat a Fix Magyar Állampapír
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők, ami 89 százalékos heti növekedés és közel féléves rekord az Államadósság Kezelő Központ friss adatai szerint.
Az év kilencedik hetében összesen 215,4 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok, a Babakötvény és az Euró Magyar Állampapír forgalmát nem számítva. A legkeresettebb termék ismét a Fix Magyar Állampapír volt: ebből 136 milliárd forintnyi fogyott, ami az előző héthez képest megduplázódást jelent. A második helyen a Magyar Állampapír Plusz áll 57,5 milliárd forintos bruttó értékesítéssel, ami szintén kétszeres növekedés heti alapon. Harmadik lett a Kincstári Takarékjegy 16,5 milliárd forintos forgalommal, míg a Bónusz Magyar Állampapírból, a nyomdai Magyar Állampapír Pluszból és a Prémium Magyar Állampapírból együttesen mindössze 5,4 milliárd forintnyit vásároltak - számolt be a Portfolio.
Az értékesítési adatok értelmezésekor fontos, hogy egy tavalyi szabályváltozás óta a forgalmazók – bankok és brókercégek – is vásárolhatnak lakossági állampapírokat az elsődleges piacon. Ezt azzal a céllal tehetik, hogy az értékpapírokat később továbbértékesítsék a kisbefektetőknek.
A mostani látványos ugrás mögött jelentős részben az állhat, hogy a közelmúltban rendkívül nagy összegű kifizetések érkeztek a lakossági befektetőkhöz. Becslések szerint egy lejáró diszkont kincstárjegyből mintegy 250 milliárd, egy Prémium Magyar Állampapír lejáratából pedig körülbelül 160 milliárd forintot kaphattak kézhez a háztartások február végén. A tapasztalatok alapján az ilyen nagyobb kifizetések a rákövetkező hetek bruttó értékesítését is érdemben megemelik.
Az idei év eddigi részében összesen 909 milliárd forintot – hetente átlagosan 101 milliárdot – fektettek a magyar háztartások lakossági állampapírokba. A beáramló tőke túlnyomó részét a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz vonzotta, ami azt jelzi, hogy az Államadósság Kezelő Központ fokozatosan halad a kitűzött cél felé: a fix kamatozású papírok egyre nagyobb súlyt képviselnek a lakossági portfólión belül.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A február közepi állapot szerint a magyar lakosság a következő összegeket tartotta a forintos lakossági állampapírokban: Fix Magyar Állampapírban 3926 milliárd, Prémium Magyar Állampapírban 3560 milliárd, Bónusz Magyar Állampapírban 2074 milliárd, Magyar Állampapír Pluszban 1142 milliárd, Kincstári Takarékjegyben 634 milliárd, Babakötvényben 543 milliárd, a nyomdai Magyar Állampapír Pluszban pedig 89 milliárd forintot.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
