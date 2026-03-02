2026. március 2. hétfő Lujza
Légi drónfelvétel egy kajakról az Agios Pavlos strandon (Kréta).
Világ

Görögország lépet: harci repülőgépeket küld Ciprusra

MTI
2026. március 2. 17:14

Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán - jelentette be Níkosz Déndiasz görög védelmi miniszter hétfőn.

Az ERTNews hírtelevíziónak nyilatkozva a tárcavezető elmondta, hogy Görögország két fregattot és két F-16-os vadászbombázót küld a sziget védelmének megerősítésére. Hozzátette, hogy a hadihajók korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszerekkel rendelkeznek.

A ciprusi elnök és a brit védelmi minisztérium korábban közölte, hogy dróncsapás érte az éjszaka folyamán a brit királyi légierő ciprusi Akrotiri légitámaszpontját, ahol csekély mértékű károk keletkeztek, az esetnek nem volt áldozata.

Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy honnan lőtték ki a drónt. Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök ugyanakkor Sahíd típusú pilóta nélküli repülőeszközről tett említést, mint amilyet főként Iránban gyártanak.

Címlapkép: Getty Images
