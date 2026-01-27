A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Kimondták a szakértők: Trump még jobban bedurvulhat elnöki ciklusa alatt, további háborúk jöhetnek
Donald Trump elnöksége alatt egyre agresszívebb külpolitikát folytat, ami ellentmond korábbi háborúellenes retorikájának. Ez a jelenség nem példa nélküli az amerikai történelemben: a sikeres katonai beavatkozások gyakran vezetnek az elnökök egyre merészebb lépéseihez - írja történelmi kitekintő cikkében a The Guardian.
Trump nyílt háborús fenyegetései Grönland és Irán ellen, valamint Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása sokak számára ideológiai fordulatnak tűnik. Kampányidőszakában Trump gyakran elítélte a háborúkat, most viszont láthatóan vonzódik hozzájuk.
Az amerikai elnökségek azonban nem statikusak, hanem fejlődnek. Az elmúlt fél évszázad amerikai külpolitikájában egyértelmű minta rajzolódik ki: minél több idő telik el az utolsó katasztrofális háború óta, és minél többször használják az elnökök a katonai erőt jelentős ellenállás nélkül, annál agresszívebbé válnak.
A sikeres háborúk mámorító hatásúak; a békepártiakból héjákat formálnak. Ez történt a Vietnam és Irak közötti évtizedekben, és ez történik most Donald Trumppal is
- jegyzik meg a cikkben.
Mint írják, Trump első elnöki ciklusa Ronald Reagan elnökségére emlékeztetett. Mindketten rövid, látványos erődemonstrációkat kedveltek olyan ellenfelekkel szemben, akik nem tudtak érdemben visszavágni. Reagan 1983-ban megszállta a kis karibi szigetet, Grenadát, majd 1986-ban Líbiát bombázta.
Az idő múlásával az elnökök egyre bátrabbakká váltak. George H.W. Bush már nagyobb katonai akciót indított Panama ellen, majd az Öböl-háborúban. Bill Clinton "humanitárius háborúkat" vezetett, George W. Bush pedig Afganisztán gyors elfoglalása után magabiztosan indított inváziót Irak ellen.
Trump második ciklusában még jobban kedveli a katonai erő alkalmazását a nemzeti és személyes dominancia demonstrálására. Az Al Jazeera szerint az USA 2025-ben hét különböző országot támadott meg. Karácsonykor Trump Nigéria bombázását rendelte el, állítólag a keresztények védelmében. Szomáliát többször bombázta, mint George W. Bush, Obama és Biden együttvéve.
Minél inkább élvezi Trump Amerika képességét arra, hogy olyan országokat és hálózatokat sújtson, amelyek nem tudnak visszavágni, annál jobban nő az étvágya. Bár egykor az "Amerika az első" politika meghatározó elemeként ellenezte a rezsimváltást, Trump most már támogatja azt. A múlt héten bejelentette: "Itt az ideje, hogy új vezetést keressünk Iránban." A The Wall Street Journal egyik címlapja szerint: "Az USA aktívan törekszik rezsimváltásra Kubában az év végéig."
Trump legvakmerőbb lépéseként Grönland feletti uralmat követel magának, és nyíltan területet akar elvenni egy NATO-szövetségestől. Elődeitől eltérően Trump még csak nem is színleli, hogy imperializmusa az amerikai dominancián kívül bármilyen nemesebb célt szolgálna.
Válaszul Amerika korábbi NATO-szövetségesei olyan világrendet kezdenek kialakítani, amely gazdaságilag elszigeteli az Egyesült Államokat, így büntetve azokat az amerikaiakat, akiket Trump gazdaggá ígért tenni. Szorosabb kapcsolatokat is építenek Kínával – Kanada épp most jelentett be "stratégiai partnerséget" Pekinggel.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba, és sok amerikai úgy véli, hogy többet kellene foglalkoznia a gazdasággal és kevesebbet a külföldi kalandokkal. Trump azonban nem az első elnök, aki megrészegül az állami erőszak gyümölcseitől, és elfelejti, hogy a háborúk nemcsak megerősítik az elnököket, hanem el is pusztíthatják őket.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
-
