Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Az ADAC 16 darab, 225/50 R17 méretű abroncsot tesztelt - ez a középkategóriás autók egyik tipikus mérete. A legtöbb gumi használható, de néhány modellt jobb elkerülni.
Az autósok többsége tavasszal elsősorban az árat nézi, amikor új nyári gumit választ, pedig egy abroncs teljesítménye vészhelyzetben szó szerint métereken - és akár életeken - múlhat. Nedves aszfalton néhány méterrel rövidebb fékút, stabilabb kanyarvétel vagy kiszámíthatóbb viselkedés hirtelen kikerülésnél döntő különbséget jelenthet. Éppen ezért kiemelt figyelem övezi minden évben az ADAC átfogó gumitesztjét, amely részletesen vizsgálja a legnépszerűbb méreteket.
A 2026-os tesztben a középkategóriás autók egyik tipikus méretében, 225/50 R17-ben mérték össze 16 gyártó termékeit. Az eredmények ezúttal is megmutatták: nem elég egyetlen területen kiemelkedni. Volt meglepetés, látványos feltámadás és komoly csalódás is - és csak néhány abroncs bizonyult valóban kiegyensúlyozott választásnak minden körülmény között.
Kiderült az igazság a Linglong gumiabroncsról
Ha a tapasztalt tesztmérnökök alig hisznek a műszereiknek, és a tesztpályán szerzett szubjektív benyomások is kiváló eredményt mutatnak, az rendszerint kiemelkedő teljesítményt jelez. A friss nyári gumi teszt során a mérnökök különösen meglepődtek egy abroncs teljesítményén: a Linglong Sport Master nedves úton olyan jól szerepelt, hogy 1,5-ös részpontszámot, azaz „nagyon jó” minősítést kapott - az ötös skálán minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény.
A németek szerint a kínai márka eddig nem tűnt ki különösebben. Most viszont a kedvező árú abronccsal nedves úton csupán a Continental PremiumContact 7 tudta tartani a lépést (1,7-es részpontszám).
Ugyanakkor úgy tűnik, a Linglongot szinte kizárólag nedves útra optimalizálták. Száraz aszfalton mutatott teljesítményét láthatóan elhanyagolták: felmelegedve késve reagál a kormánymozdulatokra, nehéz eltalálni a megfelelő kormányszöget. Vezetés közben ez nemcsak bizonytalan érzetet kelt, de a kormányszöget még a kanyar közepén is korrigálni kell. Éles helyzetben különösen problémás: hirtelen kikerülő manővernél gyorsan túlkormányzottá válik. Tapasztalatlan vezetők számára ez veszélyes lehet - összegezte az ADAC.
Ráadásul a Linglong Sport Master környezeti szempontból is gyengén teljesít. A mezőnyhöz képest gyorsan kopik, ennek megfelelően sok gumirészecskét hagy az úton. Emiatt leminősítést kapott, és végül a rangsor végére került. Osztályzata 4,2-es, azaz nem ajánlott.
Az eredmények szerint a tesztelt abroncsok közül mindössze három felel meg maradéktalanul annak a kritériumnak, hogy minden területen elégségesen teljesítsen. Az ADAC szakértői szerint „jó” minősítéssel ajánlott a Continental PremiumContact 7, a Pirelli Cinturato (C3) és a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Continental tesztgyőztes terméke különösen példásan mutatta meg, mit jelent a kiegyensúlyozottság: kiváló menettulajdonságok nedves és száraz úton, nagy tartalékok határhelyzetben, rövid fékút. Emellett magas hatékonyság, hosszú élettartam és alacsony kopás jellemzi. Környezetvédelmi szempontból is kedvező választás. Összesített osztályzata 1,9.
Kissé lemaradva követi ezt a Pirelli Cinturato (C3) 2,2-es, illetve a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2 2,3-as értékeléssel. A Pirelli nedves úton teljesít jobban, míg a Goodyear futásteljesítményben kiemelkedő. A Goodyearral közel 58 000 kilométer tehető meg a kopáshatárig. Ugyanehhez két garnitúra Linglong Sport Masterre, Leao Nova-Force Acróra vagy akár Vredestein Ultrac+-ra lenne szükség - utóbbi előre jelzett futásteljesítménye mindössze 30 600 kilométer, ami szintén csalódást keltett.
A 16 tesztelt gumiból 10 „megfelelő” minősítést kapott. Ezek feltételesen ajánlhatók, ha a vásárló tisztában van a gyengeségeikkel. A Pirelli és a Goodyear mellett további hat abroncs kapott 2-essel kezdődő osztályzatot: Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premitra HP6 és Kumho Ecsta HS52.
Négy modell esetében különösen fontos a saját vezetési profil figyelembevétele, ezek az alábbiak:
- BFGoodrich Advantage,
- Vredestein Ultrac+,
- Hankook Ventus Prime4
- és a kínai Greentrac Quest-X.
Három gumi nem jó választás
A már említett Linglong Sport Master mellett további két abroncs kerülendő a németek szerint. A kínai Leao Nova-Force Acro sem száraz, sem nedves úton nem nyújtott meggyőző teljesítményt, emellett gyenge a futásteljesítménye és magas a kopása. A Leao egyébként a Linglong almárkája. A török Lassa Revola nedves úton még elfogadható, de szárazon a Linglonghoz hasonló gyengeségeket mutat. Kikerülésnél instabil, és összességében bizonytalan a vezetési érzet.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.