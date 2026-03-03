2026. március 3. kedd Kornélia
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy rakás új autógumiról
Autó

Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról

Pénzcentrum
2026. március 3. 10:04

Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Az ADAC 16 darab, 225/50 R17 méretű abroncsot tesztelt - ez a középkategóriás autók egyik tipikus mérete. A legtöbb gumi használható, de néhány modellt jobb elkerülni.

Az autósok többsége tavasszal elsősorban az árat nézi, amikor új nyári gumit választ, pedig egy abroncs teljesítménye vészhelyzetben szó szerint métereken - és akár életeken - múlhat. Nedves aszfalton néhány méterrel rövidebb fékút, stabilabb kanyarvétel vagy kiszámíthatóbb viselkedés hirtelen kikerülésnél döntő különbséget jelenthet. Éppen ezért kiemelt figyelem övezi minden évben az ADAC átfogó gumitesztjét, amely részletesen vizsgálja a legnépszerűbb méreteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2026-os tesztben a középkategóriás autók egyik tipikus méretében, 225/50 R17-ben mérték össze 16 gyártó termékeit. Az eredmények ezúttal is megmutatták: nem elég egyetlen területen kiemelkedni. Volt meglepetés, látványos feltámadás és komoly csalódás is - és csak néhány abroncs bizonyult valóban kiegyensúlyozott választásnak minden körülmény között.

Kiderült az igazság a Linglong gumiabroncsról

Ha a tapasztalt tesztmérnökök alig hisznek a műszereiknek, és a tesztpályán szerzett szubjektív benyomások is kiváló eredményt mutatnak, az rendszerint kiemelkedő teljesítményt jelez. A friss nyári gumi teszt során a mérnökök különösen meglepődtek egy abroncs teljesítményén: a Linglong Sport Master nedves úton olyan jól szerepelt, hogy 1,5-ös részpontszámot, azaz „nagyon jó” minősítést kapott - az ötös skálán minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény.

Kapcsolódó cikkeink:

A németek szerint a kínai márka eddig nem tűnt ki különösebben. Most viszont a kedvező árú abronccsal nedves úton csupán a Continental PremiumContact 7 tudta tartani a lépést (1,7-es részpontszám). 

Ugyanakkor úgy tűnik, a Linglongot szinte kizárólag nedves útra optimalizálták. Száraz aszfalton mutatott teljesítményét láthatóan elhanyagolták: felmelegedve késve reagál a kormánymozdulatokra, nehéz eltalálni a megfelelő kormányszöget. Vezetés közben ez nemcsak bizonytalan érzetet kelt, de a kormányszöget még a kanyar közepén is korrigálni kell. Éles helyzetben különösen problémás: hirtelen kikerülő manővernél gyorsan túlkormányzottá válik. Tapasztalatlan vezetők számára ez veszélyes lehet - összegezte az ADAC.

Ráadásul a Linglong Sport Master környezeti szempontból is gyengén teljesít. A mezőnyhöz képest gyorsan kopik, ennek megfelelően sok gumirészecskét hagy az úton. Emiatt leminősítést kapott, és végül a rangsor végére került. Osztályzata 4,2-es, azaz nem ajánlott.

Az eredmények szerint a tesztelt abroncsok közül mindössze három felel meg maradéktalanul annak a kritériumnak, hogy minden területen elégségesen teljesítsen. Az ADAC szakértői szerint „jó” minősítéssel ajánlott a Continental PremiumContact 7, a Pirelli Cinturato (C3) és a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Continental tesztgyőztes terméke különösen példásan mutatta meg, mit jelent a kiegyensúlyozottság: kiváló menettulajdonságok nedves és száraz úton, nagy tartalékok határhelyzetben, rövid fékút. Emellett magas hatékonyság, hosszú élettartam és alacsony kopás jellemzi. Környezetvédelmi szempontból is kedvező választás. Összesített osztályzata 1,9.

Kissé lemaradva követi ezt a Pirelli Cinturato (C3) 2,2-es, illetve a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2 2,3-as értékeléssel. A Pirelli nedves úton teljesít jobban, míg a Goodyear futásteljesítményben kiemelkedő. A Goodyearral közel 58 000 kilométer tehető meg a kopáshatárig. Ugyanehhez két garnitúra Linglong Sport Masterre, Leao Nova-Force Acróra vagy akár Vredestein Ultrac+-ra lenne szükség - utóbbi előre jelzett futásteljesítménye mindössze 30 600 kilométer, ami szintén csalódást keltett.

A 16 tesztelt gumiból 10 „megfelelő” minősítést kapott. Ezek feltételesen ajánlhatók, ha a vásárló tisztában van a gyengeségeikkel. A Pirelli és a Goodyear mellett további hat abroncs kapott 2-essel kezdődő osztályzatot: Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premitra HP6 és Kumho Ecsta HS52. 

Négy modell esetében különösen fontos a saját vezetési profil figyelembevétele, ezek az alábbiak:

  • BFGoodrich Advantage,
  • Vredestein Ultrac+,
  • Hankook Ventus Prime4
  • és a kínai Greentrac Quest-X.

Három gumi nem jó választás

A már említett Linglong Sport Master mellett további két abroncs kerülendő a németek szerint. A kínai Leao Nova-Force Acro sem száraz, sem nedves úton nem nyújtott meggyőző teljesítményt, emellett gyenge a futásteljesítménye és magas a kopása. A Leao egyébként a Linglong almárkája. A török Lassa Revola nedves úton még elfogadható, de szárazon a Linglonghoz hasonló gyengeségeket mutat. Kikerülésnél instabil, és összességében bizonytalan a vezetési érzet.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #árak #kínai #gumiabroncs #abroncs #gumi #autógumi #adac #autók #autósok #közlekedésbiztonság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:14
11:10
11:01
10:44
10:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
3 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
2 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
4
1 hónapja
Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?
5
3 hete
Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 11:14
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 10:00
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Agrárszektor  |  2026. március 3. 10:33
Fontos számlálást tartottak Magyarországon: elkészült a nagy leltár
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel