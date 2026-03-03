Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról

Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Az ADAC 16 darab, 225/50 R17 méretű abroncsot tesztelt - ez a középkategóriás autók egyik tipikus mérete. A legtöbb gumi használható, de néhány modellt jobb elkerülni.

Az autósok többsége tavasszal elsősorban az árat nézi, amikor új nyári gumit választ, pedig egy abroncs teljesítménye vészhelyzetben szó szerint métereken - és akár életeken - múlhat. Nedves aszfalton néhány méterrel rövidebb fékút, stabilabb kanyarvétel vagy kiszámíthatóbb viselkedés hirtelen kikerülésnél döntő különbséget jelenthet. Éppen ezért kiemelt figyelem övezi minden évben az ADAC átfogó gumitesztjét, amely részletesen vizsgálja a legnépszerűbb méreteket.

A 2026-os tesztben a középkategóriás autók egyik tipikus méretében, 225/50 R17-ben mérték össze 16 gyártó termékeit. Az eredmények ezúttal is megmutatták: nem elég egyetlen területen kiemelkedni. Volt meglepetés, látványos feltámadás és komoly csalódás is - és csak néhány abroncs bizonyult valóban kiegyensúlyozott választásnak minden körülmény között.

Kiderült az igazság a Linglong gumiabroncsról

Ha a tapasztalt tesztmérnökök alig hisznek a műszereiknek, és a tesztpályán szerzett szubjektív benyomások is kiváló eredményt mutatnak, az rendszerint kiemelkedő teljesítményt jelez. A friss nyári gumi teszt során a mérnökök különösen meglepődtek egy abroncs teljesítményén: a Linglong Sport Master nedves úton olyan jól szerepelt, hogy 1,5-ös részpontszámot, azaz „nagyon jó” minősítést kapott - az ötös skálán minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény.

A németek szerint a kínai márka eddig nem tűnt ki különösebben. Most viszont a kedvező árú abronccsal nedves úton csupán a Continental PremiumContact 7 tudta tartani a lépést (1,7-es részpontszám).

Ugyanakkor úgy tűnik, a Linglongot szinte kizárólag nedves útra optimalizálták. Száraz aszfalton mutatott teljesítményét láthatóan elhanyagolták: felmelegedve késve reagál a kormánymozdulatokra, nehéz eltalálni a megfelelő kormányszöget. Vezetés közben ez nemcsak bizonytalan érzetet kelt, de a kormányszöget még a kanyar közepén is korrigálni kell. Éles helyzetben különösen problémás: hirtelen kikerülő manővernél gyorsan túlkormányzottá válik. Tapasztalatlan vezetők számára ez veszélyes lehet - összegezte az ADAC.

Ráadásul a Linglong Sport Master környezeti szempontból is gyengén teljesít. A mezőnyhöz képest gyorsan kopik, ennek megfelelően sok gumirészecskét hagy az úton. Emiatt leminősítést kapott, és végül a rangsor végére került. Osztályzata 4,2-es, azaz nem ajánlott.

Az eredmények szerint a tesztelt abroncsok közül mindössze három felel meg maradéktalanul annak a kritériumnak, hogy minden területen elégségesen teljesítsen. Az ADAC szakértői szerint „jó” minősítéssel ajánlott a Continental PremiumContact 7, a Pirelli Cinturato (C3) és a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2.

A Continental tesztgyőztes terméke különösen példásan mutatta meg, mit jelent a kiegyensúlyozottság: kiváló menettulajdonságok nedves és száraz úton, nagy tartalékok határhelyzetben, rövid fékút. Emellett magas hatékonyság, hosszú élettartam és alacsony kopás jellemzi. Környezetvédelmi szempontból is kedvező választás. Összesített osztályzata 1,9.

Kissé lemaradva követi ezt a Pirelli Cinturato (C3) 2,2-es, illetve a Goodyear EfficiencyGrip Performance 2 2,3-as értékeléssel. A Pirelli nedves úton teljesít jobban, míg a Goodyear futásteljesítményben kiemelkedő. A Goodyearral közel 58 000 kilométer tehető meg a kopáshatárig. Ugyanehhez két garnitúra Linglong Sport Masterre, Leao Nova-Force Acróra vagy akár Vredestein Ultrac+-ra lenne szükség - utóbbi előre jelzett futásteljesítménye mindössze 30 600 kilométer, ami szintén csalódást keltett.

A 16 tesztelt gumiból 10 „megfelelő” minősítést kapott. Ezek feltételesen ajánlhatók, ha a vásárló tisztában van a gyengeségeikkel. A Pirelli és a Goodyear mellett további hat abroncs kapott 2-essel kezdődő osztályzatot: Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premitra HP6 és Kumho Ecsta HS52.

Négy modell esetében különösen fontos a saját vezetési profil figyelembevétele, ezek az alábbiak:

BFGoodrich Advantage,

Vredestein Ultrac+,

Hankook Ventus Prime4

és a kínai Greentrac Quest-X.

Három gumi nem jó választás

A már említett Linglong Sport Master mellett további két abroncs kerülendő a németek szerint. A kínai Leao Nova-Force Acro sem száraz, sem nedves úton nem nyújtott meggyőző teljesítményt, emellett gyenge a futásteljesítménye és magas a kopása. A Leao egyébként a Linglong almárkája. A török Lassa Revola nedves úton még elfogadható, de szárazon a Linglonghoz hasonló gyengeségeket mutat. Kikerülésnél instabil, és összességében bizonytalan a vezetési érzet.