76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Több mint 2500 halott: a háború szélére sodródott Irán, mikor jöhet el a béke?
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A szervezet szerint a tiltakozásokhoz köthetően eddig 2571 halálesetet azonosítottak. Az áldozatok közül 2403 tüntető volt, 147 olyan személy, aki valamilyen formában kapcsolatban állt a kormánnyal, köztük milicisták. Meghalt továbbá 12 kiskorú, valamint 9 olyan civil is, akik nem vettek részt a demonstrációkban.
Teherán hivatalosan nem közöl adatokat a halálos áldozatokról. Kedden azonban egy iráni illetékes körülbelül kétezerre tette az áldozatok számát, ebbe a biztonsági erők tagjait is beleszámítva.
A december 28 án, a súlyos infláció miatt kirobbant tüntetések az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kihívását jelentik az iráni vezetés számára. A hatalom részéről egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzanak el. Maszúd Peszeskján elnök több alkalommal arról beszélt, hogy a tiltakozók követeléseit meg kell hallgatni. Ezzel szemben Mohammed Movahedi Azad főügyész arra figyelmeztetett, hogy a demonstrációkban részt vevőket „Isten ellenségeinek” tekintik, ami halálbüntetéssel járó vád.
Ellenállásra szólított fel a császárné
Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy „az iráni történelem e kritikus pillanatában" álljon a tüntetők oldalára.
„Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását" - írta az X-en. „Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz" - hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi.
„A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok" - fűzte hozzá. Az iráni tüntetőkhöz intézve szavait Farah Pahlavi azt írta: „gyermekeim, ne adjátok fel a reményt". „Legyetek erősek és higgyetek abban, hogy hamarosan közösen ünnepelhetitek a szabadságot Iránban, és hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett" - fogalmazott. Hírügynökségek szerint kevéssé valószínű, hogy felhívása hatással lehet a biztonsági erőkre, ugyanis az államapparátusban továbbra is ellenszenv övezi az iráni monarchiát.
Farah Pahlavi az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavi anyja. Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál az ellenzéken belül. A teheráni vezetés a tömegtüntetések miatt az utóbbi napokban korlátozta a lakossági internetet, ezzel gyakorlatilag elvágva az irániakat a külvilágtól, és megbénítva a mindennapi életet. Ennek ellenére a helyi, hatóságok által erősen ellenőrzött tartalmú internet továbbra is elérhető, ahogy bizonyos taxis, futárszolgálatokhoz használható és online banki alkalmazások is működnek.
Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő tudósítója szerint kedden helyreállították a nemzetközi telefonkapcsolatot is, viszont csak Iránból hívhatók külföldi számok, külföldről nem hívhatók irániak. A fővárosban a kávézók és az utcák napközben zsúfolásig telve vannak, és az üzletek is nyitva tartanak, este azonban minden bezár, dacára annak, hogy nincs hivatalosan kijárási tilalom.
