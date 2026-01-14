2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Világ

Több mint 2500 halott: a háború szélére sodródott Irán, mikor jöhet el a béke?

MTI
2026. január 14. 12:01

Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.

A szervezet szerint a tiltakozásokhoz köthetően eddig 2571 halálesetet azonosítottak. Az áldozatok közül 2403 tüntető volt, 147 olyan személy, aki valamilyen formában kapcsolatban állt a kormánnyal, köztük milicisták. Meghalt továbbá 12 kiskorú, valamint 9 olyan civil is, akik nem vettek részt a demonstrációkban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Teherán hivatalosan nem közöl adatokat a halálos áldozatokról. Kedden azonban egy iráni illetékes körülbelül kétezerre tette az áldozatok számát, ebbe a biztonsági erők tagjait is beleszámítva.

Kapcsolódó cikkeink:

A december 28 án, a súlyos infláció miatt kirobbant tüntetések az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kihívását jelentik az iráni vezetés számára. A hatalom részéről egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzanak el. Maszúd Peszeskján elnök több alkalommal arról beszélt, hogy a tiltakozók követeléseit meg kell hallgatni. Ezzel szemben Mohammed Movahedi Azad főügyész arra figyelmeztetett, hogy a demonstrációkban részt vevőket „Isten ellenségeinek” tekintik, ami halálbüntetéssel járó vád.

Ellenállásra szólított fel a császárné

Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy „az iráni történelem e kritikus pillanatában" álljon a tüntetők oldalára.

„Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását" - írta az X-en. „Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz" - hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok" - fűzte hozzá. Az iráni tüntetőkhöz intézve szavait Farah Pahlavi azt írta: „gyermekeim, ne adjátok fel a reményt". „Legyetek erősek és higgyetek abban, hogy hamarosan közösen ünnepelhetitek a szabadságot Iránban, és hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett" - fogalmazott. Hírügynökségek szerint kevéssé valószínű, hogy felhívása hatással lehet a biztonsági erőkre, ugyanis az államapparátusban továbbra is ellenszenv övezi az iráni monarchiát.

Farah Pahlavi az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavi anyja. Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál az ellenzéken belül. A teheráni vezetés a tömegtüntetések miatt az utóbbi napokban korlátozta a lakossági internetet, ezzel gyakorlatilag elvágva az irániakat a külvilágtól, és megbénítva a mindennapi életet. Ennek ellenére a helyi, hatóságok által erősen ellenőrzött tartalmú internet továbbra is elérhető, ahogy bizonyos taxis, futárszolgálatokhoz használható és online banki alkalmazások is működnek.

Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő tudósítója szerint kedden helyreállították a nemzetközi telefonkapcsolatot is, viszont csak Iránból hívhatók külföldi számok, külföldről nem hívhatók irániak. A fővárosban a kávézók és az utcák napközben zsúfolásig telve vannak, és az üzletek is nyitva tartanak, este azonban minden bezár, dacára annak, hogy nincs hivatalosan kijárási tilalom.
Címlapkép: Getty Images
#külföld #infláció #gazdaság #halál #haláleset #világ #konfliktus #társadalom #politika #irán #külpolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:15
12:01
11:42
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
6 napja
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
7 napja
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
2 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 12:30
Itt a bejelentés, rengeteg állampapír kamata emelkedik: jól járhat, aki beszáll?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 11:28
Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak
Agrárszektor  |  2026. január 14. 11:33
Elegük van a francia gazdáknak: több száz traktorral vonultak be Párizsba