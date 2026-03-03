A szombaton kitört közel-keleti háború miatt sok magyar utas rekedt külföldön, miközben az utasbiztosítások többsége nem nyújt fedezetet háborús vagy ahhoz hasonló helyzetekben.
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
Az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet kifelé egységesnek látszik, de Washington és Jeruzsálem motivációi és céljai alapvetően különböznek, és ez a törésvonal hamarosan nyilvánvalóvá válhat - írja az Al Jazeera.
Miközben Izrael a "Közel-Kelet átalakításáról", az Egyesült Államok pedig "az amerikai nép védelméről" beszél, a közös jelszóként hangoztatott rezsimváltás mögött egyre kevésbé látszik a valódi stratégiai összhang.
Ali Hámenei ajatollah likvidálása egyelőre nem váltotta ki azt a tömeges iráni felkelést, amelyre Washington és Jeruzsálem számított. A katonai elemzők továbbra is hangsúlyozzák, hogy pusztán légicsapásokkal nem lehet rendszerváltást elérni, miközben az Iráni Iszlám Köztársaság intézményrendszere eddig működőképes maradt: az új legfőbb vezető megválasztásának alkotmányos folyamata megkezdődött.
A két vezető elsősorban belpolitikai megfontolásokból érdekelt a konfliktus eszkalálásában. Netanjahu számára az iráni hadszíntér lehetőséget ad arra, hogy elterelje a figyelmet a gázai és ciszjordániai kudarcokról. Gáza feletti teljes ellenőrzése kicsúszik Izrael kezéből, Törökország és Katar térségbeli befolyásának visszaszorítására tett kísérletei nem jártak sikerrel, a Ciszjordániában folytatott telepespolitika pedig az állami intézményekbe vetett bizalmat ássa alá. Egy Irán ellen aratott "győzelem" révén Netanjahu ismét az egyetlen hiteles védelmi vezetőként próbálhatja pozicionálni magát. Ebben érdekelt az izraeli hadsereg is: a vezérkar el akarja kerülni, hogy kizárólag őt tegyék felelőssé a 2023. október 7-i eseményekért, ehhez pedig egy "történelmi győzelemre" van szüksége.
Trump motivációi más természetűek. A venezuelai beavatkozás emléke gyorsan háttérbe szorult, az Epstein-iratok ügye viszont egyre nagyobb politikai nyomást jelent számára.
Az iráni hadművelet egyszerre szolgál napirend-átalakításként és az "az erőből fakad a jog" elvén alapuló világrend demonstrációjaként. A "rezsimváltás" kifejezés szándékosan homályos használata lehetővé teszi, hogy Trump bármelyik pillanatban győzelmet hirdethessen, a tényleges eredményektől függetlenül.
A két vezető közötti bizalomhiány azonban várhatóan hamarosan felszínre tör. Trump nem engedhet meg magának egy elhúzódó háborút: nincs hozzá stabil közvélemény-támogatása, korlátozott a kongresszusi felhatalmazása, és reálisan nem tud szárazföldi erőket bevetni. Netanjahu ezzel szemben – a gázai mintát követve – minél hosszabbra nyúló konfliktusban érdekelt, mert az távol tartja a belpolitikai ellenzéket, és fenntartja a rendkívüli állapot logikáját.
Az izraeli retorika már most "történelmi hadműveletről" és "annyi ideig tart, ameddig szükséges" típusú elköteleződésről beszél, ami a gyakorlatban nyitott végű, válogatás nélküli légicsapásokat és növekvő civil áldozatszámot jelent.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek: Washington és Jeruzsálem egyre inkább saját indoklásra és saját időkeretre fog hivatkozni. Míg Trump az Iráni Iszlám Köztársaság alkotmányos folyamatainak alakulását figyeli, és a mielőbbi lezárásban érdekelt, Izrael szándékosan homályos, gyakorlatilag korlátlan célokat fogalmaz meg, és igyekszik nyitva hagyni a konfliktus időtávját.
Az elemzés szerint ez a szövetség – amelyet elsősorban rövid távú politikai érdekek tartanak össze – előbb lassan, majd egyre gyorsuló ütemben eshet szét, az elért eredmények pedig legfeljebb pirruszi győzelemnek bizonyulhatnak.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése.
A konfliktus tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Drámai népességcsökkenés jöhet a század végére. Eltűnhet 150 millió európai? Demográfiai fordulópont előtt áll a kontinens? Mutatjuk!
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
