Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett

Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát. A hírre azonnal megugrottak az európai gázárak, miközben a közel-keleti konfliktus kiterjedése már a térség teljes energetikai infrastruktúráját fenyegeti.

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint két drón csapódott az energetikai létesítménybe; a károk felmérése jelenleg is zajlik. A támadás hírére a piacok rendkívül érzékenyen reagáltak: a holland gáztőzsdén (TTF) percek alatt 25 százalékkal emelkedett az árfolyam. A reggel óta tartó drágulás mértéke eléri a megawattóránkénti 15 eurót, ami napi szinten akár 50 százalékos emelkedést is jelenthet a kereskedés zárására - írta meg a Portfolio.

A heves piaci reakció nem véletlen, hiszen a QatarEnergy a világ egyik legjelentősebb cseppfolyósítottföldgáz-exportőre (LNG). A vállalat a globális kivitel mintegy ötödét adja, Európa LNG-importjának pedig 10-12 százalékát fedezi.

Bár Teherán bejelentette a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását, a tényleges kockázatot nem feltétlenül egy formális blokád, hanem a fizikai fenyegetettség jelenti. A térség olajmezői, finomítói és exporttermináljai ugyanis az iráni rakéták és drónok hatósugarán belül fekszenek.

A konfliktus eszkalációja már a környező országok termelésében is fennakadásokat okoz:

Az állami olajóriás, a Saudi Aramco elővigyázatosságból leállította az ország legnagyobb finomítóját, a napi 550 ezer hordós kapacitású Rásztannúrát. A létesítmény egyben a szaúdi nyersolajexport egyik kulcsfontosságú kikötője is. Irak : A kurdisztáni régióban a támadások harmadik napjára a kitermelés nagy része leállt. A térségből korábban napi 200 ezer hordó olajat továbbítottak csővezetéken a törökországi Ceyhan kikötőjébe.

: A kurdisztáni régióban a támadások harmadik napjára a kitermelés nagy része leállt. A térségből korábban napi 200 ezer hordó olajat továbbítottak csővezetéken a törökországi Ceyhan kikötőjébe. Izrael : Kormányzati utasításra a Chevron ideiglenesen felfüggesztette a munkát a Leviatán-gázmezőn, amelynek bővítése éppen folyamatban volt egy Egyiptomba irányuló exportmegállapodás keretében.

: Kormányzati utasításra a Chevron ideiglenesen felfüggesztette a munkát a Leviatán-gázmezőn, amelynek bővítése éppen folyamatban volt egy Egyiptomba irányuló exportmegállapodás keretében. Irán: A Harg-szigeten – amelyen az ország nyersolajexportjának 90 százaléka halad át – robbanásokról érkeztek jelentések.

Irán a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) harmadik legnagyobb termelője. Az ország napi mintegy 3,3 millió hordó nyersolajat, valamint további 1,3 millió hordó kondenzátumot (cseppfolyós szénhidrogént) állít elő. Ez a mennyiség a globális olajkínálat nagyjából 4,5 százalékát teszi ki, a kitermelt mennyiség felét pedig exportálják, főként Kína irányába.