Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát. A hírre azonnal megugrottak az európai gázárak, miközben a közel-keleti konfliktus kiterjedése már a térség teljes energetikai infrastruktúráját fenyegeti.
A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint két drón csapódott az energetikai létesítménybe; a károk felmérése jelenleg is zajlik. A támadás hírére a piacok rendkívül érzékenyen reagáltak: a holland gáztőzsdén (TTF) percek alatt 25 százalékkal emelkedett az árfolyam. A reggel óta tartó drágulás mértéke eléri a megawattóránkénti 15 eurót, ami napi szinten akár 50 százalékos emelkedést is jelenthet a kereskedés zárására - írta meg a Portfolio.
A heves piaci reakció nem véletlen, hiszen a QatarEnergy a világ egyik legjelentősebb cseppfolyósítottföldgáz-exportőre (LNG). A vállalat a globális kivitel mintegy ötödét adja, Európa LNG-importjának pedig 10-12 százalékát fedezi.
Bár Teherán bejelentette a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását, a tényleges kockázatot nem feltétlenül egy formális blokád, hanem a fizikai fenyegetettség jelenti. A térség olajmezői, finomítói és exporttermináljai ugyanis az iráni rakéták és drónok hatósugarán belül fekszenek.
A konfliktus eszkalációja már a környező országok termelésében is fennakadásokat okoz:
- Szaúd-Arábia: Az állami olajóriás, a Saudi Aramco elővigyázatosságból leállította az ország legnagyobb finomítóját, a napi 550 ezer hordós kapacitású Rásztannúrát. A létesítmény egyben a szaúdi nyersolajexport egyik kulcsfontosságú kikötője is.
- Irak: A kurdisztáni régióban a támadások harmadik napjára a kitermelés nagy része leállt. A térségből korábban napi 200 ezer hordó olajat továbbítottak csővezetéken a törökországi Ceyhan kikötőjébe.
- Izrael: Kormányzati utasításra a Chevron ideiglenesen felfüggesztette a munkát a Leviatán-gázmezőn, amelynek bővítése éppen folyamatban volt egy Egyiptomba irányuló exportmegállapodás keretében.
- Irán: A Harg-szigeten – amelyen az ország nyersolajexportjának 90 százaléka halad át – robbanásokról érkeztek jelentések.
Irán a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) harmadik legnagyobb termelője. Az ország napi mintegy 3,3 millió hordó nyersolajat, valamint további 1,3 millió hordó kondenzátumot (cseppfolyós szénhidrogént) állít elő. Ez a mennyiség a globális olajkínálat nagyjából 4,5 százalékát teszi ki, a kitermelt mennyiség felét pedig exportálják, főként Kína irányába.
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig
A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab kisebb károkat szenvedett, Abu-Dzabiban és Bahreinben is történtek becsapódások. Omán partjainál dróntámadás ért egy olajszállító tartályhajót.
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül
Az Iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött, azt közölték "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális...
Izrael-Irán háború 2026: Valóban halott lenne Ali Hamenei ajatollah? - Ezt lehet tudni jelenleg, ők vehetik át a vezetést Iránban
Több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.
