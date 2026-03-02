2026. március 2. hétfő Lujza
Világ

Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett

Pénzcentrum
2026. március 2. 14:50

Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát. A hírre azonnal megugrottak az európai gázárak, miközben a közel-keleti konfliktus kiterjedése már a térség teljes energetikai infrastruktúráját fenyegeti.

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint két drón csapódott az energetikai létesítménybe; a károk felmérése jelenleg is zajlik. A támadás hírére a piacok rendkívül érzékenyen reagáltak: a holland gáztőzsdén (TTF) percek alatt 25 százalékkal emelkedett az árfolyam. A reggel óta tartó drágulás mértéke eléri a megawattóránkénti 15 eurót, ami napi szinten akár 50 százalékos emelkedést is jelenthet a kereskedés zárására - írta meg a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A heves piaci reakció nem véletlen, hiszen a QatarEnergy a világ egyik legjelentősebb cseppfolyósítottföldgáz-exportőre (LNG). A vállalat a globális kivitel mintegy ötödét adja, Európa LNG-importjának pedig 10-12 százalékát fedezi.

Bár Teherán bejelentette a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását, a tényleges kockázatot nem feltétlenül egy formális blokád, hanem a fizikai fenyegetettség jelenti. A térség olajmezői, finomítói és exporttermináljai ugyanis az iráni rakéták és drónok hatósugarán belül fekszenek.

A konfliktus eszkalációja már a környező országok termelésében is fennakadásokat okoz:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • Szaúd-Arábia: Az állami olajóriás, a Saudi Aramco elővigyázatosságból leállította az ország legnagyobb finomítóját, a napi 550 ezer hordós kapacitású Rásztannúrát. A létesítmény egyben a szaúdi nyersolajexport egyik kulcsfontosságú kikötője is.
  • Irak: A kurdisztáni régióban a támadások harmadik napjára a kitermelés nagy része leállt. A térségből korábban napi 200 ezer hordó olajat továbbítottak csővezetéken a törökországi Ceyhan kikötőjébe.
  • Izrael: Kormányzati utasításra a Chevron ideiglenesen felfüggesztette a munkát a Leviatán-gázmezőn, amelynek bővítése éppen folyamatban volt egy Egyiptomba irányuló exportmegállapodás keretében.
  • Irán: A Harg-szigeten – amelyen az ország nyersolajexportjának 90 százaléka halad át – robbanásokról érkeztek jelentések.

Irán a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) harmadik legnagyobb termelője. Az ország napi mintegy 3,3 millió hordó nyersolajat, valamint további 1,3 millió hordó kondenzátumot (cseppfolyós szénhidrogént) állít elő. Ez a mennyiség a globális olajkínálat nagyjából 4,5 százalékát teszi ki, a kitermelt mennyiség felét pedig exportálják, főként Kína irányába.

Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #európa #export #világ #konfliktus #olaj #világgazdaság #irán #Közel-Kelet #energiaárak

  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

