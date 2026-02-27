Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
Pakisztán légicsapásokat hajtott végre több afgán tartományban, válaszul a táliboknak a vitatott közös határszakaszon indított támadására. A feszültség mostanra nyílt fegyveres konfliktussá szélesedett a két szomszédos ország között.
Pakisztáni tisztviselők tájékoztatása szerint a légierő az éjszaka folyamán lőszerraktárakat, katonai létesítményeket és fegyveres csoportok rejtekhelyeit támadta Afganisztán területén. Az afgán tálib kormány megerősítette a támadás tényét, közlésük szerint többek között Kabult, Kandahárt és Paktia tartományt is találat érte. Egy kabuli lakos arról számolt be, hogy tucatnál is több robbanást hallott, amelyet fegyverropogás követett, miközben vadászgépek húztak át a város felett.
Ataullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter közlése alapján a "precíziós légicsapások" során 133 tálib harcost likvidáltak, további kétszázat pedig megsebesítettek. Havadzsa Aszif védelmi miniszter az eddigi leghatározottabb hangnemet ütötte meg: "Türelmünk elfogyott. Mostantól nyílt szembenállásról van szó, döntő fellépés következik." Hozzátette, hogy az amerikai csapatok 2021-es kivonulása óta Afganisztán szerinte "India gyarmatává" vált. Azzal vádolta a tálibokat, hogy a világ minden tájáról terroristákat toboroztak, majd a terrorizmust Pakisztánba exportálták.
A tálibok részéről Zabihullah Mudzsáhid kormányszóvivő arról számolt be, hogy csapataik elfoglaltak egy pakisztáni katonai előőrsöt a határmenti Hoszt tartományban. Állítása szerint az akcióban tucatnyi pakisztáni katona esett el vagy sebesült meg, emellett jelentős mennyiségű hadifelszerelést zsákmányoltak. A veszteségekre vonatkozó adatokat péntek reggelig független forrásból nem erősítették meg.
A konfliktus kiéleződésének közvetlen előzménye, hogy csütörtökön afgán tálib harcosok támadták meg a vitatott Durand-vonal menti pakisztáni állásokat, a rajtaütés több halálos áldozatot követelt. A tálibok az akciót a korábbi pakisztáni légicsapások megtorlásának minősítették, utalva arra, hogy februárban Pakisztán kelet-afganisztáni célpontokat bombázott, ami állításuk szerint civil áldozatokkal is járt.
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte. Pakisztán állítása szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy a támadást Afganisztánból irányították. A merénylet elkövetését a Tehrik-i-Talibán Pakisztán (TTP) és az Iszlám Állam helyi szervezete vállalta magára.
Iszlámábád régóta vádolja az afgán tálib kormányt azzal, hogy logisztikai és műveleti támogatást nyújt a TTP-nek. Bár a szervezet hivatalosan különálló entitás, szoros szövetségesi viszonyt ápol az afgán tálibokkal. A pakisztáni vezetés szerint a TTP Afganisztán területéről, India megbízásából hajtja végre akcióit, ezt azonban a fegyveres csoport, valamint Kabul és Újdelhi egyaránt tagadja.
A két ország diplomáciai viszonya 2024 októbere óta különösen feszült, amikor a véres határösszecsapások során katonák, civilek és fegyveresek tucatjai vesztették életüket. A helyzet rendezésére a Katar közvetítésével létrejött tűzszünet és az isztambuli tárgyalások sem vezettek eredményre.
Pakisztán néhány hónapja Indiával is komoly konfliktusba került. Erről itt írtunk bővebben.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
