Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Bekövetkezett, amitől rettegtek a világgazdaságban: keményet lépett Irán, itt az olajkatasztrófa?
A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda teljes zárlatot rendelt el a Perzsa-öböl stratégiai fontosságú kijáratánál, a Hormuzi-szorosban. A fegyveres testület jelezte, hogy minden áthaladó hajóra azonnal tüzet nyitnak.
A bejelentés súlyát a szoros kiemelt gazdasági szerepe adja, hiszen ez a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális olajszállítás közel egyötöde halad keresztül. Bár a technikai megvalósítás részletei egyelőre tisztázatlanok, szakértők szerint az útvonal teljes fizikai lezárása szinte lehetetlen, kiterjedt aknazár telepítésére pedig nem állt rendelkezésre elegendő idő. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Irán a part menti egységeivel támadja majd a szorost megközelítő hajókat.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése. A kialakult helyzetben várható, hogy az Egyesült Államok és Izrael fokozza katonai jelenlétét és csapásmérő tevékenységét a térségben.
A válaszlépések elsődleges célpontjai az iráni rakétaindító állások, valamint a Bandar-Abbász kikötőjében horgonyzó maradék iráni flottaegységek lehetnek.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán...
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
