2026. március 2. hétfő Lujza
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Közel-Kelet térképe Szaúd-Arábiával, Irakkal és Iránnal a középpontban, golyókkal átszőve.
Világ

Bekövetkezett, amitől rettegtek a világgazdaságban: keményet lépett Irán, itt az olajkatasztrófa?

Pénzcentrum
2026. március 2. 21:44

A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda teljes zárlatot rendelt el a Perzsa-öböl stratégiai fontosságú kijáratánál, a Hormuzi-szorosban. A fegyveres testület jelezte, hogy minden áthaladó hajóra azonnal tüzet nyitnak.

Az iráni Forradalmi Gárda közleményben tudatta, hogy minden, a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóra azonnal tüzet fognak nyitni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentés súlyát a szoros kiemelt gazdasági szerepe adja, hiszen ez a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális olajszállítás közel egyötöde halad keresztül. Bár a technikai megvalósítás részletei egyelőre tisztázatlanok, szakértők szerint az útvonal teljes fizikai lezárása szinte lehetetlen, kiterjedt aknazár telepítésére pedig nem állt rendelkezésre elegendő idő. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Irán a part menti egységeivel támadja majd a szorost megközelítő hajókat.

A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése. A kialakult helyzetben várható, hogy az Egyesült Államok és Izrael fokozza katonai jelenlétét és csapásmérő tevékenységét a térségben.

A válaszlépések elsődleges célpontjai az iráni rakétaindító állások, valamint a Bandar-Abbász kikötőjében horgonyzó maradék iráni flottaegységek lehetnek.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #olaj #izrael #világgazdaság #irán #olajár #hajózás #geopolitika #rakéta #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:44
19:32
19:15
19:06
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
1 hete
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
2 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
4
2 napja
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
5
8 órája
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 19:00
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 18:02
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. március 2. 20:29
Indul az ellenőrzés: március 2-től bármikor lecsaphat a hatóság
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel