Bekövetkezett, amitől rettegtek a világgazdaságban: keményet lépett Irán, itt az olajkatasztrófa?

A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda teljes zárlatot rendelt el a Perzsa-öböl stratégiai fontosságú kijáratánál, a Hormuzi-szorosban. A fegyveres testület jelezte, hogy minden áthaladó hajóra azonnal tüzet nyitnak.

A bejelentés súlyát a szoros kiemelt gazdasági szerepe adja, hiszen ez a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális olajszállítás közel egyötöde halad keresztül. Bár a technikai megvalósítás részletei egyelőre tisztázatlanok, szakértők szerint az útvonal teljes fizikai lezárása szinte lehetetlen, kiterjedt aknazár telepítésére pedig nem állt rendelkezésre elegendő idő. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Irán a part menti egységeivel támadja majd a szorost megközelítő hajókat.

A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése. A kialakult helyzetben várható, hogy az Egyesült Államok és Izrael fokozza katonai jelenlétét és csapásmérő tevékenységét a térségben.

A válaszlépések elsődleges célpontjai az iráni rakétaindító állások, valamint a Bandar-Abbász kikötőjében horgonyzó maradék iráni flottaegységek lehetnek.