Európai országra támadt Irán, megszólalt Ursula von der Leyen: komoly lépésre készül az EU?

Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai létesítményt. Az Európai Unió vezetése jelezte: a történtek ellenére a közösség szolidaritása és támogatása változatlan.

Ursula von der Leyen hivatalos nyilatkozatban reagált a Ciprus szigetét érintő iráni dróntámadásra. Az Európai Bizottság elnöke közölte: telefonon egyeztetett Nikos Christodoulides ciprusi államfővel, és megerősítette az Európai Unió szolidaritását és támogatását.

Kiemelte, hogy bár a támadás nem közvetlenül a Ciprusi Köztársaság ellen irányult, az EU egységesen és határozottan kiáll valamennyi tagállama mellett minden fenyegetéssel szemben.

Ciprus az Európai Unió tagja, ugyanakkor nem része a NATO-nak. A szigeten működő Akrotiri légibázis hivatalosan az Egyesült Királyság szuverén területe – amely nem EU-tag, viszont NATO-tagállam. Mindez jogi értelemben azt jelenti, hogy a támadás brit fennhatóság alatt álló területet ért, még ha földrajzilag Cipruson is található.