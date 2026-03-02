2026. március 4. szerda Kázmér
Berlaymont épület, az Európai Bizottság, az Európai Unió végrehajtó szervének székhelye a Robert Schuman körforgalomban, a brüsszeli európai negyedben, Belgiumban 2025. július 16-án.
Világ

Európai országra támadt Irán, megszólalt Ursula von der Leyen: komoly lépésre készül az EU?

Pénzcentrum
2026. március 2. 08:52

Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai létesítményt. Az Európai Unió vezetése jelezte: a történtek ellenére a közösség szolidaritása és támogatása változatlan.

Ursula von der Leyen hivatalos nyilatkozatban reagált a Ciprus szigetét érintő iráni dróntámadásra. Az Európai Bizottság elnöke közölte: telefonon egyeztetett Nikos Christodoulides ciprusi államfővel, és megerősítette az Európai Unió szolidaritását és támogatását.

Kiemelte, hogy bár a támadás nem közvetlenül a Ciprusi Köztársaság ellen irányult, az EU egységesen és határozottan kiáll valamennyi tagállama mellett minden fenyegetéssel szemben.

Ciprus az Európai Unió tagja, ugyanakkor nem része a NATO-nak. A szigeten működő Akrotiri légibázis hivatalosan az Egyesült Királyság szuverén területe – amely nem EU-tag, viszont NATO-tagállam. Mindez jogi értelemben azt jelenti, hogy a támadás brit fennhatóság alatt álló területet ért, még ha földrajzilag Cipruson is található.
Címlapkép: Getty Images
