Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Brutális zuhanásban a tőzsde, fejvesztve menekülnek a befektetők: a kereskedést is fel kellett függeszteni
Történelmi mélyrepülésbe kezdett a pakisztáni részvénypiac, miután a közel-keleti konfliktus kiszélesedése, a szomszédos Afganisztánnal elmérgesedő viszony, valamint az országban kirobbanó erőszakos zavargások együttesen pánikot keltettek a befektetők körében. A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
A karacsi tőzsde irányadó KSE-30 indexe a kereskedés kezdetén azonnal 9,6 százalékot zuhant, ami minden idők legnagyobb mértékű esésének számít. A tőzsde vezetése a drasztikus árfolyamesés miatt kénytelen volt egyórás kereskedési szünetet elrendelni - írja a Bloomberg.
A piaci összeomlás mögött több tényező szerencsétlen együttállása húzódik meg. A Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli katonai csapások nyomán kiéleződött a feszültség, ami Pakisztánban is heves reakciókat váltott ki. Az országban Irán-párti tüntetők vonultak utcára, vasárnap pedig megkísérelték megostromolni az Egyesült Államok karacsi konzulátusát. A rendfenntartó erőkkel való összecsapásokban legalább tízen életüket vesztették.
A biztonságpolitikai helyzetet tovább rontja, hogy drámaian megromlott a viszony a szomszédos Afganisztánnal is. Pakisztán "nyílt háborút" hirdetett, miután a felek kölcsönös határ menti csapásokat hajtottak végre. A konfliktus súlyosságát jelzi, hogy a támadások elérték az afgán fővárost is, a harcoknak pedig már több száz halálos áldozata van.
Piaci szakértők szerint a geopolitikai feszültségek és a belső zavargások egyidejű jelentkezése roppantotta meg a tőzsdét. Az eladási hullámot technikai okok is gyorsították. A brókercégek kényszerlikvidálásokat hajtottak végre, amelyek elsősorban a tőkeáttételes pozíciókat tartó kisbefektetőket érintették érzékenyen, tovább mélyítve ezzel a zuhanást.
