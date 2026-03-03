A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Ismét Katart bombázza Teherán nagy erőkkel
Az Öböl térségében ismét feszül a helyzet: több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Újabb rakétahullám indult az Öböl országai felé. Ennek célpontja volt Katar legfontosabb nemzetközi légikikötője, a Doha mellett fekvő Hamád repülőtér. Az ország külügyminisztere szerint Irán egész Katart célpontnak tekinti, de sikeresen elhárították a támadást - írja az Al-Dzsazíra.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
