2026. március 7. szombat
16 °C Budapest
Csongrád, 2026. február 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztá
Világ

Putyin felhívta Orbánt: megszólalt a Kreml, ezt üzente a miniszterelnöknek az orosz elnök

Pénzcentrum
2026. március 3. 12:06

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről, a közel-keleti helyzetről, az ukrajnai háborúról és orosz hadifogságba került magyar állampolgárok ügyéről.

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A felek az orosz–magyar együttműködésről, a közel-keleti helyzetről, az ukrajnai háborúról, valamint az orosz fogságba esett magyar állampolgárokról is egyeztettek.

A Kreml honlapján megjelent beszámoló szerint a két vezető áttekintette a tavaly novemberi moszkvai találkozójukon aláírt megállapodások végrehajtását, és megvitatták az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseit is.

Szóba került az Irán és a tágabb közel-keleti térség körül kiéleződő helyzet is, különös tekintettel annak lehetséges energiaipari következményeire.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Putyin méltatta a magyar kormány álláspontját, amely a konfliktus politikai és diplomáciai rendezését támogatja, és összességében kiegyensúlyozott, szuverén külpolitikára törekszik – olvasható a Kreml közleményében.

A beszélgetés során felmerült azoknak a magyar állampolgároknak az ügye is, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és orosz hadifogságba kerültek. A magyar kormány egyelőre nem kommentálta a telefonbeszélgetést.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
