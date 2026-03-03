Irán kizárta a tárgyalás lehetőségét: a helyzet tovább éleződik

Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, élesen bírálva az Egyesült Államokat és Izraelt.

Eszmaíl Bagháí szerint "örök szégyen száll azokra, akik diplomáciát ígértek, de amikor szembesültek Irán érveivel, meghátráltak, és a katonai megoldás felé fordultak". Nyilatkozatával Teherán lényegében elismerte, hogy a tárgyalásos rendezést már nem tartja járható útnak - tudósított a Portfolio.

A térség energetikai infrastruktúrája elleni támadásokkal kapcsolatban a szóvivő mindössze annyit közölt, hogy Irán "elkötelezett a humanitárius elvek mellett". Arab szomszédait ugyanakkor arra szólította fel, hogy gondolják át a helyzetüket. Bagháí figyelmeztetett: "A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Nem habozik kiterjeszteni a háború hatókörét, beszennyezni Irán hírnevét, és más országokban is bűncselekményeket elkövetni."

A szóvivő azt is kijelentette, hogy "Irán jelenleg az egyetlen megmaradt erő, amely szembeszáll a gonosszal", miközben az Egyesült Államokra burkoltan "ördögként" utalt, felidézve az iráni politikai retorika évtizedes hagyományát.