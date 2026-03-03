Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Irán kizárta a tárgyalás lehetőségét: a helyzet tovább éleződik
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, élesen bírálva az Egyesült Államokat és Izraelt.
Eszmaíl Bagháí szerint "örök szégyen száll azokra, akik diplomáciát ígértek, de amikor szembesültek Irán érveivel, meghátráltak, és a katonai megoldás felé fordultak". Nyilatkozatával Teherán lényegében elismerte, hogy a tárgyalásos rendezést már nem tartja járható útnak - tudósított a Portfolio.
A térség energetikai infrastruktúrája elleni támadásokkal kapcsolatban a szóvivő mindössze annyit közölt, hogy Irán "elkötelezett a humanitárius elvek mellett". Arab szomszédait ugyanakkor arra szólította fel, hogy gondolják át a helyzetüket. Bagháí figyelmeztetett: "A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Nem habozik kiterjeszteni a háború hatókörét, beszennyezni Irán hírnevét, és más országokban is bűncselekményeket elkövetni."
A szóvivő azt is kijelentette, hogy "Irán jelenleg az egyetlen megmaradt erő, amely szembeszáll a gonosszal", miközben az Egyesült Államokra burkoltan "ördögként" utalt, felidézve az iráni politikai retorika évtizedes hagyományát.
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
