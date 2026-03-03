Szivárognak a információk: valójában ezért adta ki a parancsot Irán megtámadására Donald Trump

Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt, ám ezzel alábecsülte Donald Trump csapatát. Eközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsimmel szembeni katonai fellépés szükségességét vetítette előre – számolt be róla az Iran International.
Witkoff elmondta, hogy Trump őt és Jared Kushnert azzal a céllal küldte a tárgyalásokra, hogy felmérjék Teherán szándékainak komolyságát. Washington feltételrendszere kiterjedt az iráni rakétaprogram felszámolására, a proxy szervezetek támogatásának leállítására, a haditengerészeti jelenlét visszavonására a Hormuzi-szorosból, valamint a fegyverminőségű urándúsítás teljes tilalmára.
A különmegbízott szerint az iráni fél már a nyitófordulóban közölte: „elidegeníthetetlen jogának” tekinti a nukleáris fűtőanyag hazai előállítását. Az amerikai javaslat egy tízéves dúsítási moratórium volt, amelynek idején Washington biztosította volna a fűtőelemek finanszírozását, ezt azonban Teherán egyértelműen elutasította. Witkoff ebből arra következtetett, hogy Irán kizárólag katonai célból ragaszkodik a dúsításhoz.
A megbízott részletes adatokat is ismertetett az iráni készletekről: állítása szerint az ország mintegy tízezer kilogramm hasadóanyaggal rendelkezik, ebből 460 kilogramm 60 százalékos, ezer kilogramm 20 százalékos, a többi pedig 3,67 százalékos dúsítású. Hozzátette, hogy Irán saját fejlesztésű centrifugákat használ, és a tárgyalásokon azzal is érvelt, hogy a 60 százalékos készletből akár tizenegy atombomba is előállítható – ezt Witkoff nyomásgyakorlásként értékelte.
Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: Irán az egyetlen állam, amely nyíltan az Egyesült Államok megsemmisítésére törekszik. Szerinte Teherán új, föld alatti létesítményeket épít, amelyek rövid időn belül védetté tehették volna rakéta- és atomprogramját. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Trump kezdettől világossá tette: meg kell akadályozni Irán atomfegyverhez jutását. Elmondása szerint a „Midnight Hammer” és a „Rising Lion” hadműveletek során már csapást mértek iráni rakétabázisokra, ám mivel a tárgyalások nem hoztak áttörést és Teherán szerinte időhúzásra játszott, a katonai fellépés végül elkerülhetetlenné vált.
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése.
A konfliktus tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet.
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán...
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
