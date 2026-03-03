Szivárognak a információk: valójában ezért adta ki a parancsot Irán megtámadására Donald Trump

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt, ám ezzel alábecsülte Donald Trump csapatát. Eközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsimmel szembeni katonai fellépés szükségességét vetítette előre – számolt be róla az Iran International.

Witkoff elmondta, hogy Trump őt és Jared Kushnert azzal a céllal küldte a tárgyalásokra, hogy felmérjék Teherán szándékainak komolyságát. Washington feltételrendszere kiterjedt az iráni rakétaprogram felszámolására, a proxy szervezetek támogatásának leállítására, a haditengerészeti jelenlét visszavonására a Hormuzi-szorosból, valamint a fegyverminőségű urándúsítás teljes tilalmára.

A különmegbízott szerint az iráni fél már a nyitófordulóban közölte: „elidegeníthetetlen jogának” tekinti a nukleáris fűtőanyag hazai előállítását. Az amerikai javaslat egy tízéves dúsítási moratórium volt, amelynek idején Washington biztosította volna a fűtőelemek finanszírozását, ezt azonban Teherán egyértelműen elutasította. Witkoff ebből arra következtetett, hogy Irán kizárólag katonai célból ragaszkodik a dúsításhoz.

A megbízott részletes adatokat is ismertetett az iráni készletekről: állítása szerint az ország mintegy tízezer kilogramm hasadóanyaggal rendelkezik, ebből 460 kilogramm 60 százalékos, ezer kilogramm 20 százalékos, a többi pedig 3,67 százalékos dúsítású. Hozzátette, hogy Irán saját fejlesztésű centrifugákat használ, és a tárgyalásokon azzal is érvelt, hogy a 60 százalékos készletből akár tizenegy atombomba is előállítható – ezt Witkoff nyomásgyakorlásként értékelte.

Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: Irán az egyetlen állam, amely nyíltan az Egyesült Államok megsemmisítésére törekszik. Szerinte Teherán új, föld alatti létesítményeket épít, amelyek rövid időn belül védetté tehették volna rakéta- és atomprogramját. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Trump kezdettől világossá tette: meg kell akadályozni Irán atomfegyverhez jutását. Elmondása szerint a „Midnight Hammer” és a „Rising Lion” hadműveletek során már csapást mértek iráni rakétabázisokra, ám mivel a tárgyalások nem hoztak áttörést és Teherán szerinte időhúzásra játszott, a katonai fellépés végül elkerülhetetlenné vált.