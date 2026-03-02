Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
Európa népessége a század végére több mint 150 millió fővel csökkenhet. Ez a mai lakosság közel egyötöde. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan jutottunk idáig, miért és hogyan nőhet most mégis átmenetileg az Európai Unió népessége, és mely országokat érintheti a legdrámaibb visszaesés.
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2025 elején az EU lakossága 450,4 millió fő volt, ami az előző évhez képest növekedést jelent. Ez azonban nem a születésszám emelkedésének, hanem elsősorban a megnövekedett migrációnak köszönhető. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint 2012 óta az uniós országokban a természetes fogyás – vagyis hogy többen halnak meg, mint ahányan születnek – folyamatos, és ezt csak a pozitív vándorlási egyenleg ellensúlyozza.
Hosszabb távon azonban a kilátások jóval borúsabbak. Az előrejelzések szerint 2026 körül tetőzhet Európa népessége, majd ezt követően felgyorsulhat a csökkenés. A század végére több kelet- és dél-európai ország népessége akár a felére is visszaeshet.
A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a legnagyobb arányú csökkenést Ukrajnában, Litvániában, Albániában és Lengyelországban vetítik előre. De Magyarország sem kivétel, hiszen a prognózis szerint mintegy 2,2 millióval élhetnek kevesebben hazánkban 2100-ra. A folyamat mögött tartósan alacsony születési ráta, elöregedő társadalom és a migráció változó dinamikája áll. Európa tehát történelmi átalakulás küszöbén áll.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig
A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
