Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország

Európa népessége a század végére több mint 150 millió fővel csökkenhet. Ez a mai lakosság közel egyötöde. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan jutottunk idáig, miért és hogyan nőhet most mégis átmenetileg az Európai Unió népessége, és mely országokat érintheti a legdrámaibb visszaesés.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2025 elején az EU lakossága 450,4 millió fő volt, ami az előző évhez képest növekedést jelent. Ez azonban nem a születésszám emelkedésének, hanem elsősorban a megnövekedett migrációnak köszönhető. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint 2012 óta az uniós országokban a természetes fogyás – vagyis hogy többen halnak meg, mint ahányan születnek – folyamatos, és ezt csak a pozitív vándorlási egyenleg ellensúlyozza.

Hosszabb távon azonban a kilátások jóval borúsabbak. Az előrejelzések szerint 2026 körül tetőzhet Európa népessége, majd ezt követően felgyorsulhat a csökkenés. A század végére több kelet- és dél-európai ország népessége akár a felére is visszaeshet.

A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a legnagyobb arányú csökkenést Ukrajnában, Litvániában, Albániában és Lengyelországban vetítik előre. De Magyarország sem kivétel, hiszen a prognózis szerint mintegy 2,2 millióval élhetnek kevesebben hazánkban 2100-ra. A folyamat mögött tartósan alacsony születési ráta, elöregedő társadalom és a migráció változó dinamikája áll. Európa tehát történelmi átalakulás küszöbén áll.

