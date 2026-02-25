Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Tényleg 1000 forint lenne az üzemanyag, ha megszűnne az orosz függés?
Orbán Viktor szerint az orosz olaj kiesése esetén azonnal ezer forintra ugorna az üzemanyagok ára. Szakértők azonban mindössze 27-55 forintos különbözetet számolnak literenként - derült ki az RTL Híradó riportjából.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon. Orbán Viktor érvelése azon alapul, hogy az Ural típusú kőolaj hordónként mintegy 13 dollárral olcsóbb a nyugati piacon irányadó Brent típusnál. A kormányfő szerint ennek kiesése azonnal megemelné a fogyasztói árakat.
A Holtankoljak.hu szakértője azonban másként vélekedett: mint mondta, számításaik szerint literenként mindössze 27 forintos a különbözet. Arról nem is beszélve, hogy az olcsóbb orosz és a drágább nyugati olaj közötti árkülönbözetből származó haszon jelenleg sem az autósoknál csapódik le.
Mint kifejtette, a Mol ugyanis köteles ezen különbözet 95 százalékát különadó formájában befizetni a központi költségvetésbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság már most is a magasabb árszintet fizeti meg a kutakon.
A miniszterelnöki nyilatkozatra a közösségi médiában is sokan felkapták a fejüket, közülük sokan számolgatni is kezdtek. A közismert matematikus, Hanna például fehér táblán vezette le az egyszerű képletet. Számításai szerint az átállás a jelenlegi árfolyamok alapján 55 forintos töbletet jelentene, azaz 615 forintra ugrana a jelenleg 560 forintos üzemanyag átlagár.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
