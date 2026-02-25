Tényleg 1000 forint lenne az üzemanyag, ha megszűnne az orosz függés?

Orbán Viktor szerint az orosz olaj kiesése esetén azonnal ezer forintra ugorna az üzemanyagok ára. Szakértők azonban mindössze 27-55 forintos különbözetet számolnak literenként - derült ki az RTL Híradó riportjából.

A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon. Orbán Viktor érvelése azon alapul, hogy az Ural típusú kőolaj hordónként mintegy 13 dollárral olcsóbb a nyugati piacon irányadó Brent típusnál. A kormányfő szerint ennek kiesése azonnal megemelné a fogyasztói árakat.

A Holtankoljak.hu szakértője azonban másként vélekedett: mint mondta, számításaik szerint literenként mindössze 27 forintos a különbözet. Arról nem is beszélve, hogy az olcsóbb orosz és a drágább nyugati olaj közötti árkülönbözetből származó haszon jelenleg sem az autósoknál csapódik le.

Mint kifejtette, a Mol ugyanis köteles ezen különbözet 95 százalékát különadó formájában befizetni a központi költségvetésbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság már most is a magasabb árszintet fizeti meg a kutakon.

A miniszterelnöki nyilatkozatra a közösségi médiában is sokan felkapták a fejüket, közülük sokan számolgatni is kezdtek. A közismert matematikus, Hanna például fehér táblán vezette le az egyszerű képletet. Számításai szerint az átállás a jelenlegi árfolyamok alapján 55 forintos töbletet jelentene, azaz 615 forintra ugrana a jelenleg 560 forintos üzemanyag átlagár.