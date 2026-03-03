Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent. Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni csapásai, valamint a Hormuzi-szoros forgalmának megakadása azonnal felrázta az energiapiacokat, és ismét felvetette egy 2022-höz hasonló energiaválság lehetőségét. Az elemzők szerint a háború kimenetele döntheti el, hogy csak átmeneti árkilengésekről lesz szó, vagy tartós olaj- és gázár-sokk fenyegeti Európát és a nagy energiaimportőr országokat, köztük Magyarországot is - írja elemzésében a Portfolio.
Izrael és az Egyesült Államok február végén nagyszabású csapásokat indított iráni célpontok ellen, amire Teherán regionális ellencsapásokkal válaszolt. A konfliktus gyorsan túlnőtt a két országon, és a Közel-Kelet több államát is érinti. A világgazdaság szempontjából azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros forgalmának megakadása, amelyen békeidőben a globális kőolaj- és LNG-kínálat mintegy 20 százaléka halad át. A szállítások leállása már most jelentős árkilengéseket okozott az energiahordozók piacán.
A Portfolio elemzése három lehetséges forgatókönyvet vázol fel. A legkedvezőbb esetben a konfliktus gyorsan lezárul, a szoros forgalma helyreáll, és az olaj- valamint gázárakban csak átmeneti kockázati prémium marad. Egy elhúzódó, de részben kontroll alatt tartott háború tartósan magasabb energiaárakat hozhat, 90-100 dollár közötti olajárral és érdemi európai gázár-emelkedéssel. A legrosszabb forgatókönyv szerint a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárul, ami akár 120-150 dolláros olajárat és a jelenlegihez képest többszörös gázárszintet eredményezhet.
Azonban egy tartós energiapiaci sokk különösen az energiaimportőr országokat sújtaná. Ázsiában Japán, Dél-Korea, India és Kína, Európában pedig a magas LNG-függőséggel rendelkező államok kerülnének nehéz helyzetbe. Az energia drágulása rontaná a folyó fizetési mérlegeket, nyomást helyezne a devizákra, és új inflációs hullámot indíthatna el.
Magyarország számára a 2022-es energiaválság tapasztalatai talán a legintőbbek ezekben a napokban: akkor a megugró energiaárak a GDP 8 százaléka fölé lökték a folyó fizetési mérleg hiányát, miközben az infláció 25 százalék fölé emelkedett. Az elemzés szerint, ha a mostani konfliktus tartós kínálati és ársokkba torkollik, Európa ismét hasonló külső egyensúlyi és inflációs nyomás alá kerülhet.
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése.
A konfliktus tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Drámai népességcsökkenés jöhet a század végére. Eltűnhet 150 millió európai? Demográfiai fordulópont előtt áll a kontinens? Mutatjuk!
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán...
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.