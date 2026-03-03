Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég

Steven Witkoff, Donald Trump különmegbízottja a Fox Newsnak adott interjúban elárulta, hogy iráni tárgyalópartnerei nyíltan elismerték: 460 kilogramm, 60 százalékos dúsítású uránnal rendelkeznek, ami akár 11 atombomba előállításához is elegendő. Az amerikai fél szerint Teherán nagyjából egy-másfél hét alatt nukleáris fegyverré alakíthatta volna a készletet, miközben Trump korábban azt állította, hogy megsemmisítette Irán nukleáris létesítményeit – ez éles ellentmondásban áll a mostani figyelmeztetéssel.

A Times of Israel beszámolója szerint Witkoff elmondta, hogy Trump őt és Jared Kushnert bízta meg azzal, hogy Iránnal átfogó megállapodást dolgozzanak ki. Az alku részeként Washington azt várta, hogy Irán felszámolja rakétaprogramját és haditengerészetét, megszünteti a proxy fegyveres csoportok támogatását, valamint felhagy az urándúsítással.

Az első egyeztetésen az iráni fél "szégyentelenül" büszkélkedett azzal, hogy a nemzetközi ellenőrzési rendszerek kijátszásával halmozta fel a dúsított uránt, és elidegeníthetetlen jogként hivatkozott az urándúsításra. Witkoff szerint erre az volt az amerikai válasz: "Az elnök szerint nekünk meg elidegeníthetetlen jogunk megállítani önöket."

A tárgyalások végül kudarcba fulladtak. Witkoff elmondása alapján már a második találkozó végére egyértelművé vált, hogy nem születik megegyezés, de a felek még egy harmadik alkalommal is leültek az asztalhoz – szintén eredménytelenül.

A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett. Ha ez valóban megtörtént volna, Teheránnak elvileg nem lenne képessége a dúsított urán fegyverré alakítására – a két állítás tehát nehezen egyeztethető össze egymással.