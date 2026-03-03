A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
Steven Witkoff, Donald Trump különmegbízottja a Fox Newsnak adott interjúban elárulta, hogy iráni tárgyalópartnerei nyíltan elismerték: 460 kilogramm, 60 százalékos dúsítású uránnal rendelkeznek, ami akár 11 atombomba előállításához is elegendő. Az amerikai fél szerint Teherán nagyjából egy-másfél hét alatt nukleáris fegyverré alakíthatta volna a készletet, miközben Trump korábban azt állította, hogy megsemmisítette Irán nukleáris létesítményeit – ez éles ellentmondásban áll a mostani figyelmeztetéssel.
A Times of Israel beszámolója szerint Witkoff elmondta, hogy Trump őt és Jared Kushnert bízta meg azzal, hogy Iránnal átfogó megállapodást dolgozzanak ki. Az alku részeként Washington azt várta, hogy Irán felszámolja rakétaprogramját és haditengerészetét, megszünteti a proxy fegyveres csoportok támogatását, valamint felhagy az urándúsítással.
Az első egyeztetésen az iráni fél "szégyentelenül" büszkélkedett azzal, hogy a nemzetközi ellenőrzési rendszerek kijátszásával halmozta fel a dúsított uránt, és elidegeníthetetlen jogként hivatkozott az urándúsításra. Witkoff szerint erre az volt az amerikai válasz: "Az elnök szerint nekünk meg elidegeníthetetlen jogunk megállítani önöket."
A tárgyalások végül kudarcba fulladtak. Witkoff elmondása alapján már a második találkozó végére egyértelművé vált, hogy nem születik megegyezés, de a felek még egy harmadik alkalommal is leültek az asztalhoz – szintén eredménytelenül.
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett. Ha ez valóban megtörtént volna, Teheránnak elvileg nem lenne képessége a dúsított urán fegyverré alakítására – a két állítás tehát nehezen egyeztethető össze egymással.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése.
A konfliktus tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Drámai népességcsökkenés jöhet a század végére. Eltűnhet 150 millió európai? Demográfiai fordulópont előtt áll a kontinens? Mutatjuk!
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
