Közelkép egy férfi kezében egy tablettás üveget tartó férfi kezébe gyógyszert önt a kezébe a házában
Egészség

Elszabadultak a patikai árak: ötezer gyógyszer támogatását vonták meg

Pénzcentrum
2026. március 3. 17:01

Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adataiból.

A Válasz Online elemzése szerint 2010 óta mintegy ötezer gyógyszerkészítmény került ki a társadalombiztosítási (tb-) támogatásból. Eközben előfordul, hogy akár két éven át sem kerül be új, innovatív gyógyszer a támogatotti körbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A betegek ilyenkor egyfajta, nehezen észrevehető, kétirányú drágulással szembesülnek. Egyrészt az egészségbiztosító ártámogatásának megszűnésével a készítmény ára önmagában is a többszörösére nőhet. Másrészt a patikák szabadon állapíthatják meg az árrésüket, ami tovább emeli a betegek kiadásait.

A jelenség valós következményeit jól szemlélteti egy pajzsmirigybeteg olvasónk esete. Klaudia állandó gyógyszerének támogatását a gyártó döntése miatt vonták meg, így havonta már mintegy húszezer forintot kellene fizetnie a készítményért – vagy vállalnia kellene a kezeletlen betegség tüneteit.

Hasonló helyzet korábban is előfordult: egy alkalommal a forgalmazó kezdeményezésére törölték a támogatotti listáról az egyetlen, hatéves kor alatt adható fulladás elleni gyógyszert.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #árak #támogatás #patika #egészségügy #betegség #gyógyszerek #betegek #neak #társadalombiztosítás

