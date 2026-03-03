Elszabadultak a patikai árak: ötezer gyógyszer támogatását vonták meg

Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adataiból.

A Válasz Online elemzése szerint 2010 óta mintegy ötezer gyógyszerkészítmény került ki a társadalombiztosítási (tb-) támogatásból. Eközben előfordul, hogy akár két éven át sem kerül be új, innovatív gyógyszer a támogatotti körbe.

A betegek ilyenkor egyfajta, nehezen észrevehető, kétirányú drágulással szembesülnek. Egyrészt az egészségbiztosító ártámogatásának megszűnésével a készítmény ára önmagában is a többszörösére nőhet. Másrészt a patikák szabadon állapíthatják meg az árrésüket, ami tovább emeli a betegek kiadásait.

A jelenség valós következményeit jól szemlélteti egy pajzsmirigybeteg olvasónk esete. Klaudia állandó gyógyszerének támogatását a gyártó döntése miatt vonták meg, így havonta már mintegy húszezer forintot kellene fizetnie a készítményért – vagy vállalnia kellene a kezeletlen betegség tüneteit.

Hasonló helyzet korábban is előfordult: egy alkalommal a forgalmazó kezdeményezésére törölték a támogatotti listáról az egyetlen, hatéves kor alatt adható fulladás elleni gyógyszert.