2026. február 28. szombat Elemér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagyvárad Erdélyben, Romániában, a Crisul Repede folyó partján található. oradea
Világ

Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon

Pénzcentrum
2026. február 28. 18:27

A Nagyváradi Helyi Rendőrség elkezdte a város ingatlanállományának feltérképezését, ennek a munkának az elvégzésére drónokat is be akar vetni - írja a Bihari Napló. Az ingatlanállomány-felmérési tevékenységet a helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Mivel rendkívül aprólékos és nagy volumenű munkáról van szó – a város 115,6 négyzetkilométeres területének mindössze 5 százalékát mérték fel eddig –, ezért a helyi rendőrség drónok bevetését tervezi a feladat ellátására - írja a lap.

A nyilvántartásba vett mintegy 33 624 négyzetméternyi ingatlanon 440 illegálisan épített épületet talált. Eddig összesen 1 millió 333 ezer lej - 98,5 millió forintnak megfelelő összeg - befizetésére kötelezték a tulajdonosokat – mondta el a 2025-ös tevékenységi jelentésről szóló sajtótájékoztatón Samuel Milian, a Nagyváradi Helyi Rendőrség igazgatója. Az azonosított építmények között melléképületek, teraszok, valamint akár harminc évvel ezelőtt épült kukoricatárolók is szerepelnek, amelyeket az adóhivatal soha nem vett nyilvántartásba - írja a lap.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezekre az ingatlanokra az elmúlt öt évre visszamenőleg is kivetettük az adókat, ahogy azt az adótörvénykönyv előírja – tette hozzá a helyi rendőrség vezetője a lap szerint. "2024-ben kezdtük el a leltározási folyamatot térképpel a kezünkben, összevetve a terepen található építményeket a váradi polgármesteri hivatal adatbázisával, de reméljük, hogy idén már más eszközöket is be tudunk vetni, és drónnal is tudunk majd ellenőrzéseket végezni" - idézik Samuel Miliant. A helyi rendőrség európai uniós források bevonásával vagy az önkormányzati költségvetésből kívánja korszerűsíteni eszköztárát.

Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
EZ IS ÉRDEKELHET
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.

 
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #önkormányzat #ingatlan #rendőrség #bírság #adó #európai unió #románia #világ #drón #építés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:19
19:06
18:58
18:27
17:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 28. szombat
Elemér
9. hét
Február 28.
A ritka betegségek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
2
1 hete
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
1 hete
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
1 hete
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
5
3 napja
Terrortámadás történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 17:58
Kvíz: Mennyit tudsz a magyar falvakról, városokról? Szúrd ki a kakukktojást!
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 17:37
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Agrárszektor  |  2026. február 28. 18:04
Nem segítenek tovább az allergiás gyerekeknek - aggódhatnak a szülők
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel