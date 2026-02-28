Bár az eset komoly aggodalmat váltott ki, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az épületet közvetlen találat érte volna.
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
A Nagyváradi Helyi Rendőrség elkezdte a város ingatlanállományának feltérképezését, ennek a munkának az elvégzésére drónokat is be akar vetni - írja a Bihari Napló. Az ingatlanállomány-felmérési tevékenységet a helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Mivel rendkívül aprólékos és nagy volumenű munkáról van szó – a város 115,6 négyzetkilométeres területének mindössze 5 százalékát mérték fel eddig –, ezért a helyi rendőrség drónok bevetését tervezi a feladat ellátására - írja a lap.
A nyilvántartásba vett mintegy 33 624 négyzetméternyi ingatlanon 440 illegálisan épített épületet talált. Eddig összesen 1 millió 333 ezer lej - 98,5 millió forintnak megfelelő összeg - befizetésére kötelezték a tulajdonosokat – mondta el a 2025-ös tevékenységi jelentésről szóló sajtótájékoztatón Samuel Milian, a Nagyváradi Helyi Rendőrség igazgatója. Az azonosított építmények között melléképületek, teraszok, valamint akár harminc évvel ezelőtt épült kukoricatárolók is szerepelnek, amelyeket az adóhivatal soha nem vett nyilvántartásba - írja a lap.
Ezekre az ingatlanokra az elmúlt öt évre visszamenőleg is kivetettük az adókat, ahogy azt az adótörvénykönyv előírja – tette hozzá a helyi rendőrség vezetője a lap szerint. "2024-ben kezdtük el a leltározási folyamatot térképpel a kezünkben, összevetve a terepen található építményeket a váradi polgármesteri hivatal adatbázisával, de reméljük, hogy idén már más eszközöket is be tudunk vetni, és drónnal is tudunk majd ellenőrzéseket végezni" - idézik Samuel Miliant. A helyi rendőrség európai uniós források bevonásával vagy az önkormányzati költségvetésből kívánja korszerűsíteni eszköztárát.
Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.
Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében
A bukaresti kormány novemberben egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Egyelőre korai megmondani, hogy a támadások milyen hatásfokkal értek célba, hiszen csak néhány órája kezdődött el a konfliktus.
Az ügynökség célja, hogy 2028-tól évente legalább egy leszállást hajtsanak végre.
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
