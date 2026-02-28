Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon

A Nagyváradi Helyi Rendőrség elkezdte a város ingatlanállományának feltérképezését, ennek a munkának az elvégzésére drónokat is be akar vetni - írja a Bihari Napló. Az ingatlanállomány-felmérési tevékenységet a helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Mivel rendkívül aprólékos és nagy volumenű munkáról van szó – a város 115,6 négyzetkilométeres területének mindössze 5 százalékát mérték fel eddig –, ezért a helyi rendőrség drónok bevetését tervezi a feladat ellátására - írja a lap.

A nyilvántartásba vett mintegy 33 624 négyzetméternyi ingatlanon 440 illegálisan épített épületet talált. Eddig összesen 1 millió 333 ezer lej - 98,5 millió forintnak megfelelő összeg - befizetésére kötelezték a tulajdonosokat – mondta el a 2025-ös tevékenységi jelentésről szóló sajtótájékoztatón Samuel Milian, a Nagyváradi Helyi Rendőrség igazgatója. Az azonosított építmények között melléképületek, teraszok, valamint akár harminc évvel ezelőtt épült kukoricatárolók is szerepelnek, amelyeket az adóhivatal soha nem vett nyilvántartásba - írja a lap.

Ezekre az ingatlanokra az elmúlt öt évre visszamenőleg is kivetettük az adókat, ahogy azt az adótörvénykönyv előírja – tette hozzá a helyi rendőrség vezetője a lap szerint. "2024-ben kezdtük el a leltározási folyamatot térképpel a kezünkben, összevetve a terepen található építményeket a váradi polgármesteri hivatal adatbázisával, de reméljük, hogy idén már más eszközöket is be tudunk vetni, és drónnal is tudunk majd ellenőrzéseket végezni" - idézik Samuel Miliant. A helyi rendőrség európai uniós források bevonásával vagy az önkormányzati költségvetésből kívánja korszerűsíteni eszköztárát.