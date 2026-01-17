Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe

Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti, miközben több európai NATO-tagállam – legutóbb Szlovénia – katonai jelenlétet készít elő a térségben. De miért is olyan fontos Grönland helyzete, miért akarja olyan nagyon az USA rátenni a kezét? Néhány infografikán mutatjuk a lényeget!

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője rendkívülinek nevezte a Grönland körüli helyzetet, hangsúlyozva, hogy Moszkva a nemzetközi jog alapján Dánia fennhatósága alá tartozónak tekinti a szigetet. Nyilatkozatában utalt arra is, hogy az Egyesült Államok részéről elhangzott tervek – pénzügyi ajánlat, sőt katonai erő alkalmazásának lehetősége – komoly kérdéseket vetnek fel a nemzetközi jog érvényesülésével kapcsolatban. Peszkov emlékeztetett: mind Dánia, mind Grönland egyértelműen elutasította a sziget eladásának gondolatát.

Az ügy jelentőségét növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök második hivatali ciklusa során többször is kifejezte szándékát Grönland megszerzésére, és nem tette egyértelművé, hogy ebben a kérdésben a NATO egysége vagy az amerikai stratégiai érdekek élveznek-e elsőbbséget. Trump korábban Oroszországot is azzal vádolta, hogy érdeklődik a sziget iránt.

Ezzel párhuzamosan erősödik a NATO katonai jelenléte a térségben. A szlovén kormány döntése értelmében két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi hadgyakorlat előkészítésére és lebonyolítására. Szlovénia ezzel olyan országokhoz csatlakozik, mint Franciaország, Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság, amelyek már korábban döntöttek katonák küldéséről.

A szlovén kormány indoklása szerint Grönland és az Északi-sarkvidék a NATO stratégiai koncepciójában kiemelt jelentőségű térség, ahol a katonai együttműködés célja a regionális biztonság erősítése. A határozat ugyanakkor nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy a későbbiekben nagyobb szlovén katonai részvételről is külön döntés szülessen.

Összességében Grönland egyre inkább a nagyhatalmi érdekek metszéspontjává válik: miközben Moszkva a status quo fenntartását hangsúlyozza, a NATO országai fokozzák jelenlétüket, az Egyesült Államok pedig továbbra sem tett le a sziget stratégiai megszerzésének gondolatáról.

Grönland geopolitikai helyzete

Miután Dánia külügyminisztere kijelentette, hogy alapvető nézeteltérés áll fenn az Egyesült Államokkal Grönland kérdésében, a Fehér Házban folytatott tárgyalásokat követően, a BBC érdekes infografikákat készített, hogy bemutassa, miért olyan fontos Grönland geopolitikai helyzete. Ezt itt teintheted meg!

A lényeg, hogy a globális felmelegedés miatt új hajózási útvonalak nyílhatnak meg Grönland környékén, amely kereskedelmi szempontból, illetve a halászati lehetőségek miatt is fontosak. Ugyanakkor talán ennél is fontosabb, hogy Grönland potenciális olaj-, gáz lelőhelyek forrása lehet, és a természetes édesvíz-készlet is jelentős (különösen az olvadó jég miatt), utóbbi lehet igazán fontos az USA-nak. Mindezt egyébként Donald Trump is elismerte, korábban ugyanis

nyíltan hangsúlyozta, hogy a sziget stratégiai elhelyezkedése és ásványkincsei miatt létfontosságú az USA számára, és a katonai beavatkozást sem zárta ki.

El a kezekkel Grönlandtól!

Szombaton ezrek tüntettek Dánia több városában és Grönlandon a „El a kezekkel Grönlandtól” jelszó alatt, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a grönlandiakkal. A demonstrálók azt kérték, hogy az Egyesült Államok tartsa tiszteletben Grönland önrendelkezési jogát, miközben

A tüntetők „Grönland nem eladó” feliratú transzparenseket tartottak, grönlandi zászlókat lengettek, és a koppenhágai Városháza tértől az amerikai nagykövetségig vonultak. A demonstrációk Grönland fővárosában, Nuukban is folytatódtak/folytatódnak.