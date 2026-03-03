2026. március 3. kedd Kornélia
Olajfinomítóból származó acél olajcsövek.
Gazdaság

Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékről: valójában ezért nem jön az olaj Ukrajna felől

Pénzcentrum
2026. március 3. 14:40

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne, a hétvégi közel-keleti események azonban alapjaiban változtatták meg a helyzetet, és a világ nyersolaj-, gázolaj- és földgázkereskedelmének jelentős részét veszélyeztetik.

Hernádi Zsolt az ATV hétfő esti műsorában elmondta, hogy az orosz dróntámadás nem okozott kárt magában a Barátság kőolajvezetékben, az ukrán fél azonban ennek ellenére sem indította újra a szállítást.

A Mol először azt az ígéretet kapta, hogy két-három napon belül helyreáll a forgalom, később viszont már csak annyit közöltek velük, hogy az újraindításról még nem született döntés.

Hernádi szerint a vezeték leállása önmagában átmeneti problémaként kezelhető lett volna, hosszabb távon azonban a megnövekedett importigény miatt ellátási fennakadásokat okozhatott volna.

A hétvégén kiéleződő, Iránhoz köthető háborús események ugyanakkor teljesen felborították a korábbi várakozásokat. A Mol vezetője úgy látja, a helyzet megjósolhatatlanná vált, mivel a közel-keleti konfliktus a globális nyersolaj-, gázolaj- és földgázkereskedelem jelentős részét fenyegeti, ami a világpiaci árak emelkedéséhez vezethet.
Címlapkép: Getty Images
Érdekel