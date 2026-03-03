Ejött, amitől mindenki félt: az Iráni Forradalmi Gárda lezárta a Hormuzi-szorost, lángolnak a hajók

Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni - közölte az iráni sajtó hétfőn este.

"Felégetünk minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson. Nem engedjük, hogy akár egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót" - jelentette ki Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója, akit az ISNA hírügynökség idézett.

Az iráni elithadsereg nem sokkal korábban adott hírt arról, hogy a hondurasi zászló alatt hajózó, Athe Nova néven azonosított tankert két drón találta el, amitől az kigyulladt. Dzsabari az iráni televízióban azt is közölte, hogy Irán megkezdheti ellenfelei olajvezetékeinek támadását is, hogy megbénítsa a közel-keleti olajexportot.

Ők (az ellenfeleink) biztosan szembesülni fognak a kemény fellépésünkkel. Minden olajvezetéket meg fogunk támadni a régióban, és nem fogjuk engedni, hogy olajat exportáljanak a térségből

- mondta.

A Forradalmi Gárda beszámolója szerint az amerikai-izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és 700-nál is több drónt lőttek ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező országokban lévő amerikai támaszpontok ellen. Egy katonai szóvivő az Iribnews állami műsorszolgáltatónak nyilatkozva azt mondta, hogy mintegy 500 amerikai, illetve izraeli katonai célpontot támadtak a térségben.

Példaként hírszerzési, kommunikációs központokat és fegyverraktárakat említett. A szóvivő közölte azt is, hogy a támadásokat ki fogják terjeszteni. Mindeközben az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) szerint az amerikai-izraeli művelet szombati kezdete óta több mint 1250 célpontot támadtak Iránban. Hozzátették, hogy eddig az iráni haditengerészet 11 hajóját süllyesztették el.