Katart bombázták az éjjel nagy erőkkel az irániak: működött a légvédelem

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen, amelyet a légvédelem döntő részben sikeresen hárított: a beérkező rakéták és drónok többségét megsemmisítették, így a támadás nem érte el célját.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK