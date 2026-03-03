2026. március 3. kedd Kornélia
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Izraeli légitámadás a Gázai övezetben, Palesztina. Gáza város. Harci repülőgépek bombáznak érzékeny célpontokat a Gázai övezetben. Rakéták által okozott robbanások. Műholdas nézet. 3d renderelés
Világ

Katart bombázták az éjjel nagy erőkkel az irániak: működött a légvédelem

Pénzcentrum
2026. március 3. 07:25

Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen, amelyet a légvédelem döntő részben sikeresen hárított: a beérkező rakéták és drónok többségét megsemmisítették, így a támadás nem érte el célját.

Friss katari jelentések szerint Irán nagyszabású támadást zúdított a monarchiára az éjszaka folyamán, de a légvédelem hatékonyan semlegesítette a támadást. A 101 ballisztikus rakétából 98-at és a 39 drónból 24-et lőttek le, valamint a tegnap napon már említett Szu-24-eseket is beleírták a jelentésbe  -írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #drón #támadás #irán #háború #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #légvédelem #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:02
07:45
07:39
07:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
1 hete
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
18 órája
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
4
3 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
5
2 napja
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 06:27
Hatalmas változás érik a Lidl polcain: egyre jobban látni, mi várhat a magyar vásárlókra
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 06:03
Neves márkák véreztek el a nagy teszten: fájhat a fejed, ha ilyen gépet választasz a konyhába?
Agrárszektor  |  2026. március 3. 07:02
Figyelmeztetik a horgászokat: ezt mostantól tilos a magyar tavakon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel