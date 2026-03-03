Fokozódik a feszültség: izraeli csapatok hatoltak be Dél‑Libanonba

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre. A katonai vezetés hangsúlyozta: a lépés nem minősül támadó hadműveletnek, célja kizárólag az észak-izraeli lakosság védelme a Hezbollah csapásaival szemben.

A hadsereg szóvivője szerint a szomszédos ország területére való behatolás stratégiai célja, hogy már ott felvehessék a harcot a fegyveres csoportokkal, ezzel szavatolva a civil lakosság biztonságát. A művelettel párhuzamosan a határ térségében megerősítették a csapaterőt és a légvédelmet is, ugyanakkor jelezték, hogy a határ menti izraeli települések evakuálását egyelőre nem tartják szükségesnek.

Bár a Hezbollahhal 2024 novemberében kötött tűzszünet óta Izrael már öt támaszpontot tart fenn Dél-Libanonban, a mostani bevonulás újabb területek elfoglalását jelenti. Nadav Sosani alezredes, az IDF nemzetközi szóvivője megerősítette, hogy a lépés elengedhetetlen a határ menti izraeli városokat fenyegető támadások elhárításához.