2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orosz katonai harckocsi pályák közelről
Világ

Fokozódik a feszültség: izraeli csapatok hatoltak be Dél‑Libanonba

Pénzcentrum
2026. március 3. 10:16

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre. A katonai vezetés hangsúlyozta: a lépés nem minősül támadó hadműveletnek, célja kizárólag az észak-izraeli lakosság védelme a Hezbollah csapásaival szemben.

A hadsereg szóvivője szerint a szomszédos ország területére való behatolás stratégiai célja, hogy már ott felvehessék a harcot a fegyveres csoportokkal, ezzel szavatolva a civil lakosság biztonságát. A művelettel párhuzamosan a határ térségében megerősítették a csapaterőt és a légvédelmet is, ugyanakkor jelezték, hogy a határ menti izraeli települések evakuálását egyelőre nem tartják szükségesnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a Hezbollahhal 2024 novemberében kötött tűzszünet óta Izrael már öt támaszpontot tart fenn Dél-Libanonban, a mostani bevonulás újabb területek elfoglalását jelenti. Nadav Sosani alezredes, az IDF nemzetközi szóvivője megerősítette, hogy a lépés elengedhetetlen a határ menti izraeli városokat fenyegető támadások elhárításához.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#határ #világ #konfliktus #izrael #hadsereg #evakuálás #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet #légvédelem #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:25
11:14
11:01
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
2026. március 5.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
2026. március 5.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
2
5 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
3
1 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
4
2 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
2 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 11:25
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 10:36
Napirendre került a benzinárstop újbóli bevezetése? Megszólalt Gulyás Gergely: így tervez a kormány
Agrárszektor  |  2026. március 5. 10:31
Itt az oroszok nagy terve: rengeteg termelőnek adnának kedvezményeket
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel