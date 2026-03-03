Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
Fokozódik a feszültség: izraeli csapatok hatoltak be Dél‑Libanonba
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre. A katonai vezetés hangsúlyozta: a lépés nem minősül támadó hadműveletnek, célja kizárólag az észak-izraeli lakosság védelme a Hezbollah csapásaival szemben.
A hadsereg szóvivője szerint a szomszédos ország területére való behatolás stratégiai célja, hogy már ott felvehessék a harcot a fegyveres csoportokkal, ezzel szavatolva a civil lakosság biztonságát. A művelettel párhuzamosan a határ térségében megerősítették a csapaterőt és a légvédelmet is, ugyanakkor jelezték, hogy a határ menti izraeli települések evakuálását egyelőre nem tartják szükségesnek.
Bár a Hezbollahhal 2024 novemberében kötött tűzszünet óta Izrael már öt támaszpontot tart fenn Dél-Libanonban, a mostani bevonulás újabb területek elfoglalását jelenti. Nadav Sosani alezredes, az IDF nemzetközi szóvivője megerősítette, hogy a lépés elengedhetetlen a határ menti izraeli városokat fenyegető támadások elhárításához.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
