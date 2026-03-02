2026. március 2. hétfő Lujza
Berlin, Németország - 2022. március 29.: A német hadsereg katonái egyenruhában, puskával, puskával és katonai járművekkel, dzsippel és humvee-vel, a Heer hadsereg csapatai készen állnak a csatára, gyakorlatra vagy háborúra a litvániai
Világ

Hátborzongató kijelentést tett Trump: ez még csak a kezdet, a java most következik

Pénzcentrum
2026. március 2. 18:13

Donald Trump amerikai elnök hétfő reggel a CNN-nek adott interjújában közölte, hogy az iráni hadműveletek "nagyon jól haladnak". Hozzátette, hogy bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik - jelentette a CNN.

Trump a kilencperces telefonbeszélgetésben elmondta, hogy a konfliktus várható időtartamát négy hétre becsülte, és jelenleg a tervezetthez képest jobban állnak. "Még el sem kezdtük igazán keményen ütni őket. A nagy hullám még meg sem érkezett. Hamarosan jön" – fogalmazott az elnök. Hozzátette: az irániak számára egyre veszélyesebbé válik a helyzet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök szerint a legnagyobb meglepetést az jelentette, hogy Irán a térség arab országait – Bahreint, Jordániát, Kuvaitot, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket – is megtámadta. "Azt mondtuk nekik, hogy megoldjuk, és most ők is harcolni akarnak. Agresszíven küzdenek. Eredetileg alig lettek volna érintettek, de most ragaszkodnak a részvételhez" – mondta Trump az arab vezetőkről.

Az elnök kiemelte, hogy az első csapások során 49 iráni vezető életét vesztette. "Egy kicsit elbizakodottak lettek, és egy helyen gyűltek össze. Azt hitték, nem lehet őket felderíteni. Tévedtek" – mondta. Trump szerint jelenleg sem az amerikaiak, sem maguk az irániak nem tudják pontosan, ki irányítja az országot. "Olyan ez, mint a munkanélküli-sor" – jegyezte meg.

Trump a konfliktus előzményeként a 2020-as Kászem Szulejmáni elleni dróntámadásra, valamint a 2025 júniusában végrehajtott "Midnight Hammer" hadműveletre hivatkozott, amely az iráni nukleáris létesítményeket célozta. Állítása szerint Irán mindössze egy hónapra volt az atomfegyver előállításától. Az elnök keményen bírálta Barack Obama atomprogramról szóló megállapodását is, amelyet "az atomfegyverhez vezető útnak" nevezett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Trump elmondta, hogy csapata megpróbált tárgyalni az irániakkal, de nem tudtak dűlőre jutni, mivel Teherán nem volt hajlandó lemondani az urándúsításról. "Nem voltak hajlandók megadni, amit kértünk. Meg kellett volna tenniük" – mondta az elnök. Véleménye szerint a katonai fellépés a megfelelő módja az iráni fenyegetés kezelésének. Rámutatott arra is, hogy az 1979-es forradalom óta eltelt közel ötven évben Irán folyamatosan pusztítást végzett a térségben.

