Hátborzongató kijelentést tett Trump: ez még csak a kezdet, a java most következik

Donald Trump amerikai elnök hétfő reggel a CNN-nek adott interjújában közölte, hogy az iráni hadműveletek "nagyon jól haladnak". Hozzátette, hogy bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik - jelentette a CNN.

Trump a kilencperces telefonbeszélgetésben elmondta, hogy a konfliktus várható időtartamát négy hétre becsülte, és jelenleg a tervezetthez képest jobban állnak. "Még el sem kezdtük igazán keményen ütni őket. A nagy hullám még meg sem érkezett. Hamarosan jön" – fogalmazott az elnök. Hozzátette: az irániak számára egyre veszélyesebbé válik a helyzet.

Az elnök szerint a legnagyobb meglepetést az jelentette, hogy Irán a térség arab országait – Bahreint, Jordániát, Kuvaitot, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket – is megtámadta. "Azt mondtuk nekik, hogy megoldjuk, és most ők is harcolni akarnak. Agresszíven küzdenek. Eredetileg alig lettek volna érintettek, de most ragaszkodnak a részvételhez" – mondta Trump az arab vezetőkről.

Az elnök kiemelte, hogy az első csapások során 49 iráni vezető életét vesztette. "Egy kicsit elbizakodottak lettek, és egy helyen gyűltek össze. Azt hitték, nem lehet őket felderíteni. Tévedtek" – mondta. Trump szerint jelenleg sem az amerikaiak, sem maguk az irániak nem tudják pontosan, ki irányítja az országot. "Olyan ez, mint a munkanélküli-sor" – jegyezte meg.

Trump a konfliktus előzményeként a 2020-as Kászem Szulejmáni elleni dróntámadásra, valamint a 2025 júniusában végrehajtott "Midnight Hammer" hadműveletre hivatkozott, amely az iráni nukleáris létesítményeket célozta. Állítása szerint Irán mindössze egy hónapra volt az atomfegyver előállításától. Az elnök keményen bírálta Barack Obama atomprogramról szóló megállapodását is, amelyet "az atomfegyverhez vezető útnak" nevezett.

Trump elmondta, hogy csapata megpróbált tárgyalni az irániakkal, de nem tudtak dűlőre jutni, mivel Teherán nem volt hajlandó lemondani az urándúsításról. "Nem voltak hajlandók megadni, amit kértünk. Meg kellett volna tenniük" – mondta az elnök. Véleménye szerint a katonai fellépés a megfelelő módja az iráni fenyegetés kezelésének. Rámutatott arra is, hogy az 1979-es forradalom óta eltelt közel ötven évben Irán folyamatosan pusztítást végzett a térségben.