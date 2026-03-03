2026. március 3. kedd Kornélia
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 14.A kupa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott FTC - Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. május 14-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől

MTI
2026. március 3. 16:42

A Kecskemét már két nagyvadat is eljetett a kupában, de a Győr ellen valóban nehéz feladat vár rájuk. A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik az elődöntőért.

Ma este indul a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntője: az élvonalbeli Győr a másodosztályú Kecskemétet fogadja, szerdán és csütörtökön pedig további három mérkőzést rendeznek. A továbbjutás minden párharcban egyetlen mérkőzésen dől el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ETO az előző körben szintén NB II-es ellenfelet búcsúztatott: a Videotont győzte le 2–0-ra hazai pályán. A Kecskemét ezzel szemben élvonalbeli riválissal szemben harcolta ki a továbbjutást, idegenben verte 2–1-re az MTK Budapestet, az azt megelőző körben pedig az Újpestet ejtette ki. A bajnoki osztályok alapján tehát mindkét csapatra hasonló nehézségű feladat vár.

Szerdán a huszonnégyszeres kupagyőztes Ferencváros a Kazincbarcikával találkozik a miskolci DVTK Stadionban. A két együttes vasárnap a bajnokságban is emlékezetes mérkőzést vívott a Groupama Arénában: a sereghajtó vendégek a 60. percben szereztek vezetést, az FTC pedig csak a hajrában, a 87. és a 94. percben tudott fordítani.

Magyarország  |  2025-2026
MOL Magyar Kupa
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lenny Joseph
(Ferencváros)
4
2.
Daniel Alves De Lima
(Zalaegerszegi TE)
4
3.
Sajban Máté
(Diósgyőr VTK)
3
4.
Németh Krisztián
(MTK Budapest)
3
5.
Patrik Kovacs
(MTK Budapest)
2
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.03.

Csütörtökön a másodosztályt vezető Budapest Honvéd a Diósgyőrt fogadja. A DVTK a bajnokságban gyengén szerepel, jelenleg a kiesést jelentő 11. helyen áll, a kupában viszont magabiztosan menetel: a legjobb tizenhat között idegenben, 6–2-vel ejtette ki az előző két kiírás győztesét, a Paksi FC-t. A negyeddöntő programját a szerdai ZTE–Soroksár mérkőzés teszi teljessé. Az élvonalban hetedik helyen álló zalaegerszegiek a másodosztályú vendégek ellen folytathatják jó sorozatukat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás következik, szükség esetén pedig tizenegyesek döntik el a továbbjutást. Az elődöntőben a Kazincbarcika–Ferencváros párharc győztese a Győr–Kecskemét továbbjutóját fogadja, míg a Honvéd–DVTK nyertesére a ZTE–Soroksár mérkőzés győztese vár.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#foci #sport #győr #labdarúgás #meccs #zalaegerszeg #magyar labdarúgás #diósgyőr #paksi fc #ferencváros #Magyar Kupa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:01
16:42
16:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 3.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. március 3.
Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?
2026. március 3.
Hiába a vámháború, Kína épp onnan gazdagodik, ahonnan senki sem gondolná: elszámolta magát Trump?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
2 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
2 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
4
3 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
5
2 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 16:20
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 16:15
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
Agrárszektor  |  2026. március 3. 16:31
Váratlan hírek jöttek az ukrán cékláról: erre nem sokan számítottak
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel