Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől

A Kecskemét már két nagyvadat is eljetett a kupában, de a Győr ellen valóban nehéz feladat vár rájuk. A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik az elődöntőért.

Ma este indul a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntője: az élvonalbeli Győr a másodosztályú Kecskemétet fogadja, szerdán és csütörtökön pedig további három mérkőzést rendeznek. A továbbjutás minden párharcban egyetlen mérkőzésen dől el.

Az ETO az előző körben szintén NB II-es ellenfelet búcsúztatott: a Videotont győzte le 2–0-ra hazai pályán. A Kecskemét ezzel szemben élvonalbeli riválissal szemben harcolta ki a továbbjutást, idegenben verte 2–1-re az MTK Budapestet, az azt megelőző körben pedig az Újpestet ejtette ki. A bajnoki osztályok alapján tehát mindkét csapatra hasonló nehézségű feladat vár.

Szerdán a huszonnégyszeres kupagyőztes Ferencváros a Kazincbarcikával találkozik a miskolci DVTK Stadionban. A két együttes vasárnap a bajnokságban is emlékezetes mérkőzést vívott a Groupama Arénában: a sereghajtó vendégek a 60. percben szereztek vezetést, az FTC pedig csak a hajrában, a 87. és a 94. percben tudott fordítani.

Csütörtökön a másodosztályt vezető Budapest Honvéd a Diósgyőrt fogadja. A DVTK a bajnokságban gyengén szerepel, jelenleg a kiesést jelentő 11. helyen áll, a kupában viszont magabiztosan menetel: a legjobb tizenhat között idegenben, 6–2-vel ejtette ki az előző két kiírás győztesét, a Paksi FC-t. A negyeddöntő programját a szerdai ZTE–Soroksár mérkőzés teszi teljessé. Az élvonalban hetedik helyen álló zalaegerszegiek a másodosztályú vendégek ellen folytathatják jó sorozatukat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás következik, szükség esetén pedig tizenegyesek döntik el a továbbjutást. Az elődöntőben a Kazincbarcika–Ferencváros párharc győztese a Győr–Kecskemét továbbjutóját fogadja, míg a Honvéd–DVTK nyertesére a ZTE–Soroksár mérkőzés győztese vár.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA