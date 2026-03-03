Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Kecskemét már két nagyvadat is eljetett a kupában, de a Győr ellen valóban nehéz feladat vár rájuk. A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik az elődöntőért.
Ma este indul a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntője: az élvonalbeli Győr a másodosztályú Kecskemétet fogadja, szerdán és csütörtökön pedig további három mérkőzést rendeznek. A továbbjutás minden párharcban egyetlen mérkőzésen dől el.
Az ETO az előző körben szintén NB II-es ellenfelet búcsúztatott: a Videotont győzte le 2–0-ra hazai pályán. A Kecskemét ezzel szemben élvonalbeli riválissal szemben harcolta ki a továbbjutást, idegenben verte 2–1-re az MTK Budapestet, az azt megelőző körben pedig az Újpestet ejtette ki. A bajnoki osztályok alapján tehát mindkét csapatra hasonló nehézségű feladat vár.
Szerdán a huszonnégyszeres kupagyőztes Ferencváros a Kazincbarcikával találkozik a miskolci DVTK Stadionban. A két együttes vasárnap a bajnokságban is emlékezetes mérkőzést vívott a Groupama Arénában: a sereghajtó vendégek a 60. percben szereztek vezetést, az FTC pedig csak a hajrában, a 87. és a 94. percben tudott fordítani.
Csütörtökön a másodosztályt vezető Budapest Honvéd a Diósgyőrt fogadja. A DVTK a bajnokságban gyengén szerepel, jelenleg a kiesést jelentő 11. helyen áll, a kupában viszont magabiztosan menetel: a legjobb tizenhat között idegenben, 6–2-vel ejtette ki az előző két kiírás győztesét, a Paksi FC-t. A negyeddöntő programját a szerdai ZTE–Soroksár mérkőzés teszi teljessé. Az élvonalban hetedik helyen álló zalaegerszegiek a másodosztályú vendégek ellen folytathatják jó sorozatukat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás következik, szükség esetén pedig tizenegyesek döntik el a továbbjutást. Az elődöntőben a Kazincbarcika–Ferencváros párharc győztese a Győr–Kecskemét továbbjutóját fogadja, míg a Honvéd–DVTK nyertesére a ZTE–Soroksár mérkőzés győztese vár.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra
Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly.
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül.
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.