Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra

A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását, az ország egyik legnagyobb finomítója pedig kapacitáscsökkentésre kényszerül, miközben Peking diplomáciai megoldást sürget - közölte a Portfolio.

A csöcsiangi finomító – amelyben a Saudi Aramco is részesedéssel rendelkezik – márciusban egy hónapra leállítja napi 200 ezer hordós nyersolaj-feldolgozó egységét. Ez a lépés mintegy 20 százalékkal visszaveti a létesítmény teljesítményét. A napi 800 ezer hordós névleges kapacitásra tervezett üzem februárban még a tervezett szint felett termelt, így az előrehozott karbantartás időzítése aligha véletlen.

A háttérben az áll, hogy a Hormuzi-szoros térségében zajló katonai műveletek gyakorlatilag megbénították a hajóforgalmat. A szoroson a globális olajkereskedelem nagyjából ötöde halad át, Kína pedig – a világ legnagyobb olajimportőreként – szükségleteinek mintegy felét a Közel-Keletről fedezi. Iparági források szerint az elhúzódó kínálati szűkület és az emelkedő olajárak más kínai finomítókat is hasonló lépésekre kényszeríthetnek.

Peking diplomáciai síkon is reagált. Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője elítélte az Irán elleni amerikai csapásokat, amelyek szerinte "a folyamatban lévő tárgyalások kellős közepén sértik a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok alapelveit". A szóvivő hangsúlyozta, hogy az iráni nukleáris kérdést politikai és diplomáciai úton kell rendezni, és kiállt Teherán mellett, elismerve "Irán törvényes jogát az atomenergia békés célú felhasználására" – tudósított az Al Jazeera.