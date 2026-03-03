Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor már nem áll vele szóba
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olasz napilapnak adott interjúban arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása veszélybe sodorhatja Ukrajna fegyverellátását, és a magyar–ukrán kapcsolatok helyzetére is kitért.
Az ukrán elnök a Corriere della Sera hasábjain elmondta: támogatja az iráni katonai célpontok elleni fellépést, mivel Teherán jelentős mennyiségű fegyvert – drónokat és rakétákat – gyárt Oroszország számára. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai–izraeli műveletek leköthetik Washington erőforrásait. Ez különösen a Patriot légvédelmi rendszerek beszerzését nehezítheti meg, amelyekre az amerikaiaknak és szövetségeseiknek is szükségük van a közel-keleti légtér védelméhez. Zelenszkij emlékeztetett: tavaly júniusban a térségbeli feszültségek miatt már tapasztaltak késéseket a fegyverszállításokban. "Remélem, hogy az iráni konfliktus korlátozott művelet marad. Saját tapasztalatból tudjuk, milyen véres lehet egy ilyen helyzet" – fogalmazott.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett, a 24.hu azonban igen. Zelenszkij elárulta, hogy már nem kommunikál Orbán Viktorral, mert a magyar kormányfő nem tart igényt erre, ezért inkább szlovák kollégájával, Robert Ficóval egyeztet.
A Barátság kőolajvezeték újranyitását azért tartja lehetetlennek, mert az oroszok többször is támadták az infrastruktúrát, és a javítást végző ukrán szerelőket is célba vették. "Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért?" – tette fel a költői kérdést az ukrán elnök, majd hozzátette: a két ország közötti kapcsolat szerinte akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
A blokád hírére borítékolható az olajárak további drasztikus emelkedése.
A konfliktus tovább eszkalálódott: a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz.
Drámai népességcsökkenés jöhet a század végére. Eltűnhet 150 millió európai? Demográfiai fordulópont előtt áll a kontinens? Mutatjuk!
Bár az Egyesült Államok hadserege már most is kemény csapásokat mér Iránra, a legnagyobb hullám még csak ezután következik.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán...
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
