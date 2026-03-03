2026. március 3. kedd Kornélia
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor már nem áll vele szóba

MTI
2026. március 3. 14:24

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olasz napilapnak adott interjúban arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása veszélybe sodorhatja Ukrajna fegyverellátását, és a magyar–ukrán kapcsolatok helyzetére is kitért.

Az ukrán elnök a Corriere della Sera hasábjain elmondta: támogatja az iráni katonai célpontok elleni fellépést, mivel Teherán jelentős mennyiségű fegyvert – drónokat és rakétákat – gyárt Oroszország számára. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai–izraeli műveletek leköthetik Washington erőforrásait. Ez különösen a Patriot légvédelmi rendszerek beszerzését nehezítheti meg, amelyekre az amerikaiaknak és szövetségeseiknek is szükségük van a közel-keleti légtér védelméhez. Zelenszkij emlékeztetett: tavaly júniusban a térségbeli feszültségek miatt már tapasztaltak késéseket a fegyverszállításokban. "Remélem, hogy az iráni konfliktus korlátozott művelet marad. Saját tapasztalatból tudjuk, milyen véres lehet egy ilyen helyzet" – fogalmazott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett, a 24.hu azonban igen. Zelenszkij elárulta, hogy már nem kommunikál Orbán Viktorral, mert a magyar kormányfő nem tart igényt erre, ezért inkább szlovák kollégájával, Robert Ficóval egyeztet.

A Barátság kőolajvezeték újranyitását azért tartja lehetetlennek, mert az oroszok többször is támadták az infrastruktúrát, és a javítást végző ukrán szerelőket is célba vették. "Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért?" – tette fel a költői kérdést az ukrán elnök, majd hozzátette: a két ország közötti kapcsolat szerinte akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #orbán viktor #irán #barátság kőolajvezeték #geopolitika #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:24
14:14
14:01
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 3.
Hiába a vámháború, Kína épp onnan gazdagodik, ahonnan senki sem gondolná: elszámolta magát Trump?
2026. március 3.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
24 órája
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
3
3 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
4
3 napja
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
5
1 napja
Európai országra támadt Irán, megszólalt Ursula von der Leyen: komoly lépésre készül az EU?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 13:01
Hiába a vámháború, Kína épp onnan gazdagodik, ahonnan senki sem gondolná: elszámolta magát Trump?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 12:06
Putyin felhívta Orbánt: megszólalt a Kreml, ezt üzente a miniszterelnöknek az orosz elnök
Agrárszektor  |  2026. március 3. 13:31
Jön a tavasz csúcseseménye: utolsó helyek az Agrárium Konferencián!
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel