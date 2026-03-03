Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor már nem áll vele szóba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olasz napilapnak adott interjúban arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása veszélybe sodorhatja Ukrajna fegyverellátását, és a magyar–ukrán kapcsolatok helyzetére is kitért.

Az ukrán elnök a Corriere della Sera hasábjain elmondta: támogatja az iráni katonai célpontok elleni fellépést, mivel Teherán jelentős mennyiségű fegyvert – drónokat és rakétákat – gyárt Oroszország számára. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai–izraeli műveletek leköthetik Washington erőforrásait. Ez különösen a Patriot légvédelmi rendszerek beszerzését nehezítheti meg, amelyekre az amerikaiaknak és szövetségeseiknek is szükségük van a közel-keleti légtér védelméhez. Zelenszkij emlékeztetett: tavaly júniusban a térségbeli feszültségek miatt már tapasztaltak késéseket a fegyverszállításokban. "Remélem, hogy az iráni konfliktus korlátozott művelet marad. Saját tapasztalatból tudjuk, milyen véres lehet egy ilyen helyzet" – fogalmazott.

Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett, a 24.hu azonban igen. Zelenszkij elárulta, hogy már nem kommunikál Orbán Viktorral, mert a magyar kormányfő nem tart igényt erre, ezért inkább szlovák kollégájával, Robert Ficóval egyeztet.

A Barátság kőolajvezeték újranyitását azért tartja lehetetlennek, mert az oroszok többször is támadták az infrastruktúrát, és a javítást végző ukrán szerelőket is célba vették. "Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért?" – tette fel a költői kérdést az ukrán elnök, majd hozzátette: a két ország közötti kapcsolat szerinte akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.